Перепалка батьків на випускному дітей переросла в масову бійку: реакція соцмереж (відео)

У місті Вест-Мемфіс, розташованому в американському штаті Арканзас, сталася резонансна подія — словесна перепалка між батьками випускників дитячого садочка переросла у бійку. Інцидент засудили як місцева поліція з керівництвом школи, так і користувачі мережі, які висунули три ймовірні версії причин конфлікту.

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Про це повідомляє NDTV.

Журналісти пишуть, що інцидент стався ще 28 травня у місцевій "Faulk Elementary School". Під час церемонії випуску дітей, низка чоловіків і жінок, ймовірно батьків випускників, вступили в словесну перепалку, яка згодом дуже швидко переросла в масову бійку.

На кадрах можна побачити, як кілька чоловіків після розмови на підвищених тонах перейшли до з'ясування стосунків за допомогою стусанів і кулаків. У бійку намагалися втрутитися інші люди, які прагнули розборонити протиборчі сторони.

Та розмах конфлікту ставав більшим, а наприкінці ролика, оприлюдненого в соціальних мережах, помітно, що до бійки були залучені близько 15 осіб. Згодом, як повідомляли місцеві медіа, фізичне протистояння сталося "на очах у дітей та батьків, які були шоковані побаченим".

Пізніше на оприлюднені кадри бійки відреагували в керівництві регіонального відділу освіти Вест-Мемфіса. Суперінтендант Ерік Фойстер заявив, що їм відомо про конфлікт, який стався у дитячому садку, та додали, що безпека учнів "залишається нашим головним пріоритетом".

"Ми маємо нульову толерантність до будь-якої поведінки — з боку батьків, учнів, персоналу чи відвідувачів — яка порушує навчальне середовище або загрожує благополуччю будь-кого на території школи", — йдеться в заяві пана Фойстера.

Він заявив, що такі дії батьків є "неприйнятними", а тому вони вже звернулися до місцевої поліції Вест-Мемфіса. Наразі, як йдеться у заяві місцевих освітніх чиновників, правоохоронці встановлюють всіх причетних до бійки осіб та встановлять міру відповідальності "за всією строгістю закону".

Причини конфлікту між батьками: версія соцмереж

Водночас у соціальних мережах були шоковані побаченим. Багато хто з дописувачів категорично засудив поведінку "батьків", які вирішили "зіпсувати свято дітей", доводячи своєї аргументи "кулаками та нецензурщиною".

Дописувачі називають кілька версій того, чому могла статися бійка. Один юзер відзначає, що школа "Faulk Elementary School" має надзвичайно низькі рейтинги успішності в США, переважна частина дітей належать до темношкірої спільноти, а добір дітей у старші класи йдуть за рейтингом, які долають лише одиниці.

"Думаю, вся причина — в рейтингу. Діти, які мають кращий рейтинг успішності, отримають місце за безкоштовною квотою від міста. Тому видно хтось щось ляпнув, що, мовляв "моя дитина вчиться краще твоєї" — і почалося", — підтримав думку попереднього дописувача ще один коментатор.

Третя юзерка каже, що ймовірною причиною бійки стали побутові образи чи грубощі. Тому далі "слово за слово", і перепалка переросла в бійку. Її дивує те, чому ані поліція, ані охорона не запобігли цьому.

"Мене дивує те, що ось ці "батьки" зіпсували свято дітям. Але нічого дивного — у Фолку часто вчаться діти, чиї батьки належать до різних вуличних чорношкірних банд. Тому припускаю, що представники двох груп, які конфліктують на вулицях Вест-Мемфіса, зустрілися на випускному дітей, і далі — ви все самі бачили", — висуває третю версію ще один користувач.

Раніше біженка розповіла правду про північнокорейські школи. Вона заявила, що навчальний день починається з ритуального прибирання пилу з портретів династії Кімів, а найважливішим предметом є "історія дитинства" та "революційна історія".

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