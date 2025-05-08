Конфлікт у ліцеї в Рівному: школярка вдарила вчителя циркулем через зауваження, деталі (відео)

В мережі поширилося відео конфлікту в ліцеї Рівного, під час якого педагог тримав ученицю ззаду за шию. У поліції пояснили, що перед цим школярка у відповідь на зауваження щодо користування телефоном вдарила учителя циркулем у плече.

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Про це повідомляють у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

За інформацією правоохоронців, 13-річна учениця ліцею в Рівному вдарила вчителя циркулем у праве плече. Причиною конфлікту учителя і школярки стало зауваження про використання телефону під час уроку.

Після того, як дівчина завдала йому тілесні ушкодження, 36-річний педагог тримав її, щоб вона не поранила інших дітей, розповіли в поліції. Цей момент однокласники зафільмували на відео та виклали в інтернет.

Відео інциденту у школі опублікували в Telegram-каналі "РІВНЕ 1283 | RIVNE". Підписники, які надіслали матеріал, заявили, що "вчитель інформатики душить ученицю за те що вона сиділа в телефоні". На ролику педагог утримує школярку та телефонує, імовірно, до правоохоронних органів, щоб повідомити про правопорушення.

Конфлікт у школі в Рівному: вчитель відмовився писати заяву

В пресслужбі поліції повідомили, що писати заяву на школярку педагог відмовився. Батьки учениці написали до поліції заяву про те, що не мають претензій. Правоохоронці провели з дівчинкою та її батьками профілактичну бесіду, а щодо інциденту в школі проведуть перевірку.

Нагадаємо, 4 квітня в мережі з'явилося відео з уроку, на якому викладач вінницького ліцею дав запотиличника учню. У Департаменті освіти Вінницької міської ради пообіцяли покарати педагога.

У лютому стався конфлікт у школі Сарненського району Рівненської області, під час якого вчитель кричав й замахувався на учнів. На ролик відреагував представник омбудсмана України в Рівненській області та заявив, що для перевірки інформації звернувся до компетентних органів.