Конфликт в лицее в Ровно: школьница ударила учителя циркулем из-за замечания, детали (видео)

В сети распространилось видео конфликта в лицее Ровно, во время которого педагог держал ученицу сзади за шею. В полиции объяснили, что перед этим школьница в ответ на замечание относительно пользования телефоном ударила учителя циркулем в плечо.

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Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровненской области.

По информации правоохранителей, 13-летняя ученица лицея в Ровно ударила учителя циркулем в правое плечо. Причиной конфликта учителя и школьницы стало замечание об использовании телефона во время урока.

После того, как девушка нанесла ему телесные повреждения, 36-летний педагог держал ее, чтобы она не ранила других детей, рассказали в полиции. Этот момент одноклассники сняли на видео и выложили в интернет.

Видео инцидента в школе опубликовали в Telegram-канале "РОВНО 1283 | RIVNE". Подписчики, которые прислали материал, заявили, что "учитель информатики душит ученицу за то, что она сидела в телефоне". На ролике педагог удерживает школьницу и звонит, вероятно, в правоохранительные органы, чтобы сообщить о правонарушении.

Конфликт в школе в Ровно: учитель отказался писать заявление

В пресс-службе полиции сообщили, что писать заявление на школьницу педагог отказался. Родители ученицы написали в полицию заявление о том, что не имеют претензий. Правоохранители провели с девочкой и ее родителями профилактическую беседу, а по инциденту в школе проведут проверку.

Напомним, 4 апреля в сети появилось видео с урока, на котором преподаватель винницкого лицея дал подзатыльник ученику. В Департаменте образования Винницкого городского совета пообещали наказать педагога.

В феврале произошел конфликт в школе Сарненского района Ровненской области, во время которого учитель кричал и замахивался на учеников. На ролик отреагировал представитель омбудсмена Украины в Ровненской области и заявил, что для проверки информации обратился в компетентные органы.