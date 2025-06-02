Трампу брифинги по разведке будут подавать в стиле сюжетов Fox News, — СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет модернизировать брифинги и превратить их в видеопрезентацию. Ранее разведка предоставляла в Белый дом многостраничный документ с графиками и иллюстрациями.

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Об этом пишет NBC news.

По словам пяти человек, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, Тулси Габбард, глава разведки администрации Трампа хочет сделать их более соответствующими его предпочтению в потреблении информации.

Габбард запросила у нынешних и бывших сотрудников разведки идеи о шагах, которые она могла бы предпринять, чтобы адаптировать брифинг, известный как ежедневный брифинг президента (PDB), к политическим интересам и привычкам Трампа.

Тулси Габбард хочет показыватьТрампу ролики от разведки Фото: Getty Images

По словам четырех человек, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, одной из обсуждаемых идей является возможное создание видеоверсии PDB, которая будет выглядеть и ощущаться как трансляция Fox News.

В настоящее время PDB представляет собой цифровой документ, создаваемый ежедневно для президента и ключевых членов кабинета и советников, который включает в себя письменный текст, а также графику и изображения. Материал, который попадает в секретный брифинг, и то, как он представлен, может повлиять на принятие решений президентом.

Согласно его публичному графику, с момента инаугурации Трамп принимал PDB 14 раз, или в среднем реже одного раза в неделю, что реже, чем его недавние предшественники — включая его самого во время его первого срока. Анализ их публичных графиков за тот же период времени — с инаугурации по май в течение их первого года пребывания у власти — показывает, что бывший президент Джо Байден получил 90 PDB; Трамп получил 55; а бывший президент Барак Обама получил 63.

Люди, непосредственно знакомые с обсуждениями PDB, заявили, что Габбард считает, что каденция может быть отражением предпочтения Трампа потреблять информацию в иной форме, чем формальный брифинг, а также его недоверия к сотрудникам разведки, которое восходит к его первому сроку, когда он обвинил их в шпионаже за его кампанией 2016 года. Они также заявили, что даже если представление PDB изменится, включенная информация останется прежней.

Источники заявляют, что во время процесса утверждения Габбард в Сенате "существовал двухпартийный консенсус о том, что PDB нуждается в серьезной реформе. DNI Габбард возглавляет эту реформу и обеспечивает получение президентом своевременных, актуальных и объективных разведывательных отчетов".

Тулси Габбард хочет передавать Трампу разведданные в виде видеопрезентации Фото: Getty Images

Один из инсайдеров сообщил, что новая база данных PDB может включать не только графику и изображения, но и карты с анимированными изображениями взрывающихся бомб, как в видеоигре.

"Проблема Трампа в том, что он не читает. Он все время в эфире", — сказал он.

В Белом доме информацию о том, что отчет разведки превратится в видеопрезентацию, назвали "слухами".

В прошлом сотрудники разведки США создавали видеоролики для представления информации президентам, включая профили мировых лидеров, например. Голливудская легенда Чарлтон Хестон озвучивал обучающие фильмы на строго секретные темы для Министерства энергетики , разведывательного и военного сообщества США. Фильмы включали информацию о ядерном оружии, что требовало от Хестона иметь максимально возможный соответствующий допуск к секретной информации в течение как минимум шести лет.

Бывшие сотрудники разведки, работавшие в первой администрации Трампа, заявили, что Трамп предпочитал, чтобы его информировали устно, и задавал вопросы, но не зачитывал служебные записки или другие объемные письменные материалы.

Напомним, днем ранее Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден умер, причем еще пять лет назад, и его заменили клоном.

А Фокус писал о том, как голливудские фильмы предвидели кризис в США и предостерегали от необдуманных действий.