Президент США Дональд Трамп хоче модернізувати брифінги і перетворити їх на відеопрезентацію. Раніше розвідка надавала в Білий дім багатосторінковий документ із графіками та ілюстраціями.

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Про це пише NBC news.

За словами п'яти осіб, безпосередньо знайомих із перебігом обговорень, Тулсі Габбард, глава розвідки адміністрації Трампа хоче зробити їх такими, що більше відповідають його уподобанням у споживанні інформації.

Габбард запросила у нинішніх і колишніх співробітників розвідки ідеї про кроки, які вона могла б зробити, щоб адаптувати брифінг, відомий як щоденний брифінг президента (PDB), до політичних інтересів і звичок Трампа.

Тулсі Габбард хоче показувати Трампу ролики від розвідки Фото: Getty Images

За словами чотирьох осіб, безпосередньо знайомих із перебігом обговорень, однією з обговорюваних ідей є можливе створення відеоверсії PDB, що матиме вигляд і відчуватиметься як трансляція Fox News.

Наразі PDB є цифровим документом, створюваним щодня для президента і ключових членів кабінету і радників, який містить письмовий текст, а також графіку і зображення. Матеріал, який потрапляє в секретний брифінг, і те, як він представлений, може вплинути на ухвалення рішень президентом.

Згідно з його публічним графіком, з моменту інавгурації Трамп приймав PDB 14 разів, або в середньому рідше, ніж один раз на тиждень, що рідше, ніж його нещодавні попередники — включно з ним самим під час його першого терміну. Аналіз їхніх публічних графіків за той самий період часу — з інавгурації по травень протягом їхнього першого року перебування при владі — показує, що колишній президент Джо Байден отримав 90 PDB; Трамп отримав 55; а колишній президент Барак Обама отримав 63.

Люди, безпосередньо знайомі з обговореннями PDB, заявили, що Габбард вважає, що каденція може бути відображенням переваги Трампа споживати інформацію в іншій формі, ніж формальний брифінг, а також його недовіри до працівників розвідки, що бере свій початок з його першого терміну, коли він звинуватив їх у шпигунстві за його кампанією 2016 року. Вони також заявили, що навіть якщо подання PDB зміниться, включена інформація залишиться колишньою.

Джерела заявляють, що під час процесу затвердження Габбард у Сенаті "існував двопартійний консенсус про те, що PDB потребує серйозної реформи. DNI Габбард очолює цю реформу і забезпечує отримання президентом своєчасних, актуальних і об'єктивних розвідувальних звітів".

Тулсі Габбард хоче передавати Трампу розвіддані у вигляді відеопрезентації Фото: Getty Images

Один з інсайдерів повідомив, що нова база даних PDB може містити не тільки графіку і зображення, а й карти з анімованими зображеннями бомб, що вибухають, як у відеогрі.

"Проблема Трампа в тому, що він не читає. Він весь час в ефірі", — сказав він.

У Білому домі інформацію про те, що звіт розвідки перетвориться на відеопрезентацію, назвали "чутками".

У минулому співробітники розвідки США створювали відеоролики для подання інформації президентам, включно з профілями світових лідерів, наприклад. Голлівудська легенда Чарлтон Хестон озвучував навчальні фільми на суворо секретні теми для Міністерства енергетики, розвідувального і військового співтовариства США. Фільми містили інформацію про ядерну зброю, що вимагало від Хестона мати максимально можливий відповідний допуск до секретної інформації протягом щонайменше шести років.

Колишні співробітники розвідки, які працювали в першій адміністрації Трампа, заявили, що Трамп надавав перевагу тому, щоб його інформували усно, і ставив запитання, але не зачитував службові записки або інші об'ємні письмові матеріали.

Нагадаємо, днем раніше Дональд Трамп заявив, що його попередник Джо Байден помер, причому ще п'ять років тому, і його замінили клоном.

А Фокус писав про те, як голлівудські фільми передбачали кризу в США і застерігали від необдуманих дій.