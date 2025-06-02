Антисемитский теракт в Колорадо: мужчина пытался сжечь членов еврейской общины на митинге
Пострадали не менее восьми человек, которые пришли на митинг в Боулдере в поддержку израильских заложников в секторе Газа. Нападавший, которого идентифицировали, как Мохамеда Сабри Солимана, напад на них с самодельным огнеметом.
Об этом пишет Fox News.
45-летний Мохамед из округа Эль-Пасо, штат Колорадо, кричал "Освободите Палестину" и "Покончим с сионистами". Он был взят под стражу на месте.
Пострадали четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 52 до 88 лет. Среди них есть переживший Холокост, сообщил представитель полиции Боулдера.
По словам официальных лиц, они находились на еженедельной демонстрации в поддержку информирования об израильских заложниках, которые все еще удерживаются в секторе Газа боевиками ХАМАС, или поблизости от нее.
Группа "Беги ради своих жизней — Боулдер" проводит демонстрации регулярно, иногда еженедельно, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
По данным Израиля, в ходе атаки было взято более 250 заложников. После нескольких волн освобождений и нескольких смертей, 23, как полагают, все еще живы.
В полиции сообщили, что нападение произошло перед историческим зданием суда округа Боулдер.
Подчеркивая, что расследование находится на ранней стадии, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов заявили, что Солиман является гражданином Египта, который, по всей видимости, действовал в одиночку. Перед нападением он надел форму рабочего, чтобы не привлекать внимание. Солиман родом из Египта, он прибыл в США, приземлившись в международном аэропорту Лос-Анджелеса 27 августа 2022 года по неиммиграционной визе.
Ему разрешили остаться до 2 февраля 2023 года, но он так и не уехал. Он подал заявление в Службу гражданства и иммиграции США 9 сентября 2022 года, и ему выдали разрешение на работу, чтобы оставаться в США до марта 2025 года.
Брук Коффман, одна из свидетельниц, рассказала, что увидела панику у здания суда, а потом увидела, как вспыхнул "большой пожар". Она вызвала экстренные службы и бросилась к месту происшествия.
По ее словам две женщины катались по земле, пытаясь сбить с себя огонь, у еще одной были сожжены волосы и лицо.
В совместном заявлении нескольких еврейских организаций и общин Боулдера отмечается, что еврейская община уже сталкивалась с подобными событиями в недавнем прошлом.
Генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер, чья мать родилась в концентрационном лагере, а бабушки и дедушки пережили Холокост , заявил, что нападение, по всей видимости, было "преступлением на почве ненависти, учитывая группу, которая была объектом нападения".
Напомним, 22 мая, во время торжеств в Еврейском музее в Вашингтоне мужчина подошел к двум израильтянам и выстрелил из пистолета. Жертвами оказались работники посольства Израиля в США, которые планировали обручиться.
А победитель "Евровидения-2025", который представлял Австрию, призвал исключить Израиль из списка участников.