Антисемитский теракт в Колорадо: мужчина пытался сжечь членов еврейской общины на митинге

Пострадали не менее восьми человек, которые пришли на митинг в Боулдере в поддержку израильских заложников в секторе Газа. Нападавший, которого идентифицировали, как Мохамеда Сабри Солимана, напад на них с самодельным огнеметом.

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Об этом пишет Fox News.

Мохамед Сабри Солиман напал на евреев в Колорадо

45-летний Мохамед из округа Эль-Пасо, штат Колорадо, кричал "Освободите Палестину" и "Покончим с сионистами". Он был взят под стражу на месте.

Пострадали четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 52 до 88 лет. Среди них есть переживший Холокост, сообщил представитель полиции Боулдера.

По словам официальных лиц, они находились на еженедельной демонстрации в поддержку информирования об израильских заложниках, которые все еще удерживаются в секторе Газа боевиками ХАМАС, или поблизости от нее.

Мохамед Сабри Солиман пытался сжечь людей на митинге

Группа "Беги ради своих жизней — Боулдер" проводит демонстрации регулярно, иногда еженедельно, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

По данным Израиля, в ходе атаки было взято более 250 заложников. После нескольких волн освобождений и нескольких смертей, 23, как полагают, все еще живы.

В полиции сообщили, что нападение произошло перед историческим зданием суда округа Боулдер.

Мохамед Сабри Солиман напал на людей с самодельными огнеметами Фото: Скриншот

Подчеркивая, что расследование находится на ранней стадии, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов заявили, что Солиман является гражданином Египта, который, по всей видимости, действовал в одиночку. Перед нападением он надел форму рабочего, чтобы не привлекать внимание. Солиман родом из Египта, он прибыл в США, приземлившись в международном аэропорту Лос-Анджелеса 27 августа 2022 года по неиммиграционной визе.

Ему разрешили остаться до 2 февраля 2023 года, но он так и не уехал. Он подал заявление в Службу гражданства и иммиграции США 9 сентября 2022 года, и ему выдали разрешение на работу, чтобы оставаться в США до марта 2025 года.

Мохамеда Сабри Солимана задержади сразу после нападения Фото: Скриншот

Брук Коффман, одна из свидетельниц, рассказала, что увидела панику у здания суда, а потом увидела, как вспыхнул "большой пожар". Она вызвала экстренные службы и бросилась к месту происшествия.

По ее словам две женщины катались по земле, пытаясь сбить с себя огонь, у еще одной были сожжены волосы и лицо.

В совместном заявлении нескольких еврейских организаций и общин Боулдера отмечается, что еврейская община уже сталкивалась с подобными событиями в недавнем прошлом.

Генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер, чья мать родилась в концентрационном лагере, а бабушки и дедушки пережили Холокост , заявил, что нападение, по всей видимости, было "преступлением на почве ненависти, учитывая группу, которая была объектом нападения".

Напомним, 22 мая, во время торжеств в Еврейском музее в Вашингтоне мужчина подошел к двум израильтянам и выстрелил из пистолета. Жертвами оказались работники посольства Израиля в США, которые планировали обручиться.

А победитель "Евровидения-2025", который представлял Австрию, призвал исключить Израиль из списка участников.