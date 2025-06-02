Антисемітський теракт у Колорадо: чоловік намагався спалити членів єврейської громади на мітингу

Постраждали щонайменше восьмеро людей, які прийшли на мітинг у Боулдері на підтримку ізраїльських заручників у секторі Гази. Нападник, якого ідентифікували, як Мохамеда Сабрі Солімана, напав на них із саморобним вогнеметом.

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Про це пише Fox News.

Мохамед Сабрі Соліман напав на євреїв у Колорадо

45-річний Мохамед з округу Ель-Пасо, штат Колорадо, кричав "Звільніть Палестину" і "Покінчимо з сіоністами". Його взяли під варту на місці.

Постраждали четверо чоловіків і чотири жінки віком від 52 до 88 років. Серед них є той, хто пережив Голокост, повідомив представник поліції Боулдера.

За словами офіційних осіб, вони перебували на щотижневій демонстрації на підтримку інформування про ізраїльських заручників, яких все ще утримують у секторі Гази бойовики ХАМАС, або поблизу неї.

Мохамед Сабрі Соліман намагався спалити людей на мітингу

Група "Біжи заради своїх життів — Боулдер" проводить демонстрації регулярно, іноді щотижня, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За даними Ізраїлю, під час атаки було взято понад 250 заручників. Після кількох хвиль звільнень і кількох смертей, 23, як вважають, усе ще живі.

У поліції повідомили, що напад стався перед історичною будівлею суду округу Боулдер.

Мохамед Сабрі Соліман напав на людей із саморобними вогнеметами Фото: Скриншот

Підкреслюючи, що розслідування перебуває на ранній стадії, двоє високопоставлених співробітників правоохоронних органів заявили, що Соліман є громадянином Єгипту, який, очевидно, діяв поодинці. Перед нападом він одягнув форму робітника, щоб не привертати увагу. Соліман родом із Єгипту, він прибув до США, приземлившись у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса 27 серпня 2022 року за неімміграційною візою.

Йому дозволили залишитися до 2 лютого 2023 року, але він так і не виїхав. Він подав заяву до Служби громадянства та імміграції США 9 вересня 2022 року, і йому видали дозвіл на роботу, щоб залишатися у США до березня 2025 року.

Мохамеда Сабрі Солімана затримали одразу після нападу Фото: Скриншот

Брук Коффман, одна зі свідків, розповіла, що побачила паніку біля будівлі суду, а потім побачила, як спалахнула "велика пожежа". Вона викликала екстрені служби і кинулася до місця події.

За її словами, дві жінки каталися по землі, намагаючись збити з себе вогонь, у ще однієї було спалено волосся та обличчя.

У спільній заяві кількох єврейських організацій і громад Боулдера наголошується, що єврейська громада вже стикалася з подібними подіями в недавньому минулому.

Генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер, чия мати народилася в концентраційному таборі, а бабусі та дідусі пережили Голокост, заявив, що напад, очевидно, був "злочином на ґрунті ненависті, враховуючи групу, яка була об'єктом нападу".

Нагадаємо, 22 травня, під час урочистостей у Єврейському музеї у Вашингтоні чоловік підійшов до двох ізраїльтян і вистрілив із пістолета. Жертвами виявилися працівники посольства Ізраїлю в США, які планували побратися.

А переможець "Євробачення-2025", який представляв Австрію, закликав виключити Ізраїль зі списку учасників.