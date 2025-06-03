Решительный и с фотошопом: в США представили новый официальный портрет Трампа

Новый портрет заменил тот, который Дональд Трамп опубликовал за три дня до своей инаугурации и который был похож на снимок, сделанный в тюрьме. Теперь президент США менее сердит и выглядит более свежо, благодаря редакции фото.

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Об этом пишет Daily Mail.

Первый официальный портрет Дональда Трампа напоминал фото, сделанное в тюрьме округа Фултон во время его предвыборной кампании после того, как ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью рэкета с целью отмены результатов выборов в штате. Снимок сделал официальный фотограф Белого дома Дэниел Торок. Судья Высшего суда округа Фултон Скотт Макафи в конечном итоге отклонил несколько обвинений, и дело зашло в тупик.

Старый официальный портрет Дональда Трампа Фото: скриншот

Но на этой неделе Белый дом опубликовал новую официальную версию в виде видеоролика, на котором помощник вешает новый портрет на стену.

На нем изображен Трамп, смотрящий прямо перед собой, одетый в светло-голубой костюм и щеголяющий значком американского флага.

Новый официальный портрет Дональда Трампа Фото: The White House

На предыдущем портрете он был запечатлен с поднятой бровью и, казалось, с сердитым выражением лица. Этот портрет теперь висит в правительственных зданиях по всей стране. Теперь, видимо, его будут менять на новый.

Эксперты сразу же указали на явные признаки фотошопа, отметив, что овал лица президента США подтянули и убрали слишком заметную дряблость подбородка и смягчив морщины. Но при этом мешки под глазами остались.

В апреле Трамп повесил свой мрачный портрет между портретами бывших первых леди Лоры Буш и Хиллари Клинтон.

Месяцем ранее Трамп раскритиковал "нелестный" портрет самого себя, который законодатели повесили в здании Капитолия штата Колорадо.

"Никому не нравятся плохие фотографии или портреты, изображающие его самого. Но тот, что в Колорадо , в Капитолии штата , установленный губернатором... был намеренно искажен до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел", — пожаловался Трамп. В итоге портрет сняли.

Портрет, который категорически не понравился Трампу Фото: Denver Post

Художница, написавшая потрет Трампа для Капитолия Колорадо, сообщила, что ее произведение годами всех устраивало и она писала его по фото.

Также в Белом доме появился еще один портрет Дональда Трампа, который нарисовал его поклонник. Он изображает президента США сразу после покушения в Пенсильвании.