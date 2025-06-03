Рішучий і з фотошопом: у США представили новий офіційний портрет Трампа

Новий портрет замінив той, який Дональд Трамп опублікував за три дні до своєї інавгурації і який був схожий на знімок, зроблений у в'язниці. Тепер президент США менш сердитий і має свіжіший вигляд, завдяки редакції фото.

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Про це пише Daily Mail.

Перший офіційний портрет Дональда Трампа нагадував фото, зроблене у в'язниці округу Фултон під час його передвиборчої кампанії після того, як йому висунули звинувачення у змові з метою рекету з метою скасування результатів виборів у штаті. Знімок зробив офіційний фотограф Білого дому Деніел Торок. Суддя Вищого суду округу Фултон Скотт Макафі зрештою відхилив кілька звинувачень, і справа зайшла в глухий кут.

Старий офіційний портрет Дональда Трампа Фото: скриншот

Але цього тижня Білий дім опублікував нову офіційну версію у вигляді відеоролика, на якому помічник вішає новий портрет на стіну.

На ньому зображений Трамп, який дивиться прямо перед собою, одягнений у світло-блакитний костюм і хизується значком американського прапора.

Новий офіційний портрет Дональда Трампа Фото: The White House

На попередньому портреті він був зображений з піднятою бровою і, здавалося, з сердитим виразом обличчя. Цей портрет тепер висить в урядових будівлях по всій країні. Тепер, мабуть, його мінятимуть на новий.

Експерти одразу ж вказали на явні ознаки фотошопу, зазначивши, що овал обличчя президента США підтягнули, прибрали занадто помітну в'ялість підборіддя і пом'якшили зморшки. Але при цьому мішки під очима залишилися.

У квітні Трамп повісив свій похмурий портрет між портретами колишніх перших леді Лори Буш і Гілларі Клінтон.

Місяцем раніше Трамп розкритикував "невтішний" портрет самого себе, який законодавці повісили в будівлі Капітолію штату Колорадо.

"Нікому не подобаються погані фотографії або портрети, що зображують його самого. Але той, що в Колорадо, у Капітолії штату, встановлений губернатором... був навмисно спотворений до рівня, якого навіть я, можливо, ніколи раніше не бачив", — поскаржився Трамп. У підсумку портрет зняли.

Портрет, який категорично не сподобався Трампу Фото: Denver Post

Художниця, яка написала портрет Трампа для Капітолію Колорадо, повідомила, що її витвір роками всіх влаштовував і вона писала його за фото.

Також у Білому домі з'явився ще один портрет Дональда Трампа, який намалював його шанувальник. Він зображує президента США одразу після замаху в Пенсільванії.