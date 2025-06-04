Треугольник оккупантов: где Россия находится пугающе близко к НАТО

Граница между Финляндией и Россией делает особый изгиб в Париккале. На этом настаивал СССР, чтобы контролировать границу и пресекать попытки побега. Теперь это место может стать точкой нападения ВС РФ.

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Об этом пишет YLE.

Сухопутная граница между Финляндией и Россией составляет около 1271 км. Но в одном месте она делает треугольный изгиб и РФ оказывается очень близко к финскому мосту, шоссе и домам местных жителей.

Граница между Россией и Финляндией Фото: скриншот

Граница между Финляндией и Россией проходит посередине залива и до РФ тут меньше километров – всего 800 метров. По большей части линия границы довольно прямая, но эта конкретная точка является исключением.

Линия была сформирована в соответствии с волей советских переговорщиков по границе в Париккале, в центре Симпелеярви, в Куккаролахти, откуда линия резко изгибается на восток через залив. Мост на шоссе 6 является одной из причин, по которой линия границы делает странный изгиб.

Лес на заднем плане - это российская территория Фото: YLE

"Советы хотели контролировать мост. Люди проходили под мостом, особенно в 1945–1947 годах, как из Финляндии в Советский Союз, так и из Советского Союза в Финляндию", — говорит историк Юха Похьонен .

Местная жительница Саара Вильгельмс видит территорию России каждый день из своего окна. И иногда принимает незваных гостей у себя во дворе. Сама Вильгельмс не знает, что в конечном итоге хотят увидеть туристы.

"Люди видят на карте, что граница здесь совсем близко. И идут ко мне", — говорит Вильгельмс. По ее словам, самый загруженный туристический сезон обычно приходится на август, когда в Финляндию приезжают люди из Центральной и Южной Европы. Туристы приезжают из США, Германии, Франции и, конечно, отсюда из Финляндии.

Желтая отметка обозначает приграничную зону Фото: YLE

В прошлом году троица французов оказалась слишком быстрой, пограничники не успели их перехватить и один из них забрел в РФ. Меньше месяца назад окружной суд приговорил мужчину к штрафу за нарушение государственной границы. Если выйти на пляж у дома Саары и опустить руку в озеро – то это уже будет приграничная зона. А желтые буйки обозначают границу в паре сотен метров.

После полномасштабного вторжения России в Украину, близость РФ стала неприятным напоминаем, что вероятное вторжение может произойти именно здесь.

"Многие люди спрашивали меня на протяжении многих лет, нервничаю ли я. Я не нервничал и до сих пор не нервничаю", — говорит фермер Кари Матикайнен.

Он вспоминает, что раньше здесь было запрещено делать фото. Потом граница была номинальной, а теперь финны здесь строят забор.

Финны строят забор на границе с Россией Фото: YLE

"Даже у молодежи открываются глаза на то, какие у нас соседи", — говорит Матикайнен.

Несколько лет назад на вершине холма стояла российская вышка. Теперь ее снесли.

"Моя жизнь сильно изменилась за последние несколько лет, особенно в ментальном плане. Такое чувство угрозы", – говорит Вильгельмс. Но она говорит, что пока россияне только наблюдают.

Напомним, ранее стало известно, что Москва наращивает свое военное присутствие на границе с Финляндией: там строят лагеря для военных и инфраструктуру для боевых самолетов. Все это напоминает то, что происходило перед началом войны в Украине.

Также в Финляндии решили повысить верхний возрастной предел резервистов своей армии до 65 лет, что увеличит военную численность резервистов на 125 000 человек и увеличит их количество до одного миллиона к 2031 году.