Трикутник окупантів: де Росія знаходиться лякаюче близько до НАТО

Кордон між Фінляндією і Росією робить особливий вигин у Паріккале. На цьому наполягав СРСР, щоб контролювати кордон і припиняти спроби втечі. Тепер це місце може стати точкою нападу ЗС РФ.

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Про це пише YLE.

Сухопутний кордон між Фінляндією і Росією становить близько 1271 км. Але в одному місці він робить трикутний вигин і РФ опиняється дуже близько до фінського мосту, шосе і будинків місцевих жителів.

Кордон між Росією та Фінляндією Фото: скриншот

Кордон між Фінляндією і Росією проходить посередині затоки, і до РФ тут менше кілометрів — усього 800 метрів. Здебільшого лінія кордону досить пряма, але ця конкретна точка є винятком.

Лінія була сформована відповідно до волі радянських переговірників щодо кордону в Паріккале, в центрі Сімпелеярві, в Куккаролахті, звідки лінія різко вигинається на схід через затоку. Міст на шосе 6 є однією з причин, через яку лінія кордону робить дивний вигин.

Ліс на задньому плані — це російська територія Фото: YLE

"Совєти хотіли контролювати міст. Люди проходили під мостом, особливо в 1945-1947 роках, як з Фінляндії до Радянського Союзу, так і з Радянського Союзу до Фінляндії", — каже історик Юха Похьонен.

Місцева мешканка Саара Вільгельмс бачить територію Росії щодня зі свого вікна. І іноді приймає непроханих гостей у себе у дворі. Сама Вільгельмс не знає, що в кінцевому підсумку хочуть побачити туристи.

"Люди бачать на карті, що кордон тут зовсім близько. І йдуть до мене", — каже Вільгельмс. За її словами, найбільш завантажений туристичний сезон зазвичай припадає на серпень, коли до Фінляндії приїжджають люди з Центральної та Південної Європи. Туристи приїжджають зі США, Німеччини, Франції і, звісно, звідси з Фінляндії.

Жовта позначка позначає прикордонну зону Фото: YLE

Минулого року трійця французів виявилася надто швидкою, прикордонники не встигли їх перехопити, і один із них забрів до РФ. Менше місяця тому окружний суд засудив чоловіка до штрафу за порушення державного кордону. Якщо вийти на пляж біля будинку Саари й опустити руку в озеро — то це вже буде прикордонна зона. А жовті буйки позначають кордон за пару сотень метрів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, близькість РФ стала неприємним нагадуванням, що ймовірне вторгнення може статися саме тут.

"Багато людей запитували мене протягом багатьох років, чи нервую я. Я не нервував і досі не нервую", — каже фермер Карі Матікайнен.

Він згадує, що раніше тут було заборонено робити фото. Потім кордон був номінальним, а тепер фіни тут будують паркан.

Фіни будують паркан на кордоні з Росією Фото: YLE

"Навіть у молоді відкриваються очі на те, які у нас сусіди", — каже Матікайнен.

Кілька років тому на вершині пагорба стояла російська вишка. Тепер її знесли.

"Моє життя сильно змінилося за останні кілька років, особливо в ментальному плані. Таке відчуття загрози", — каже Вільгельмс. Але вона каже, що поки що росіяни тільки спостерігають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москва нарощує свою військову присутність на кордоні з Фінляндією: там будують табори для військових та інфраструктуру для бойових літаків. Усе це нагадує те, що відбувалося перед початком війни в Україні.

Також у Фінляндії вирішили підвищити верхню вікову межу резервістів своєї армії до 65 років, що збільшить військову чисельність резервістів на 125 000 осіб і збільшить їхню кількість до одного мільйона до 2031 року.