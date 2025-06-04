Закрылась 355-летняя компания, которая когда-то владела третью Канады
Hudson's Bay Company прекратила свое существование, распродав все вещи и даже манекены. Но когда-то компания была мегаимперией, которая владела землями коренных народов и торговала мехами.
Об этом пишет NY Times.
Компания Hudson's Bay Company (HBC), первоначально называвшаяся Governor and Company of Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay, подала на банкротство еще в марте, но ее упадок начался задолго до пандемии коронавируса.
История компании началась еще в 1670 году, после регистрации английской королевской хартией. Тогда Hudson's Bay Company получила право "эксклюзивной торговли и коммерции" на обширной территории, известной как Земля Руперта на берегу Гудзонова залива. Это право давало компании коммерческую монополию на эту территорию. Интересы коренных народов конечно не учитывались.
В итоге Hudson's Bay Company функционировала как фактическое правительство на Земле Руперта в течение почти 200 лет, пока в 1869 году компания не передала контроль над землей Канаде в рамках Акта о капитуляции. Фактории были укрепленными фортами, потому что отбиваться приходилось от прочих колонизаторов. Особенно от французов, которые ранее заведовали торговлей пушниной в Северной Америке. У компании даже была своя армия.
На пике своего развития компания контролировала торговлю мехом на большей части территории Северной Америки, контролируемой британцами. К середине 19 века компания превратилась в холдинг, который торговал мехами, одеждой и предметами роскоши. Лавки в итоге превратились в универмаги, которые непрерывно работали в течение 144 лет.
В 2006 году американский бизнесмен Джерри Цукер купил HBC за 1,1 млрд долларов США. После смерти Цукера в 2008 году HBC была приобретена NRDC Equity Partners из НЬю-Йорка и начался ее упадок. Спасти старейшую компанию пытался американец Ричард Бейкер, купив НВС в марте 2020 года, но ему не удалось.
Охотники за скидками раскупили все, что осталось в оставшихся магазинах компании, части огромной империи, которая была старейшей компанией Северной Америки.
Несмотря на всю ностальгию, которую вызывает у многих канадцев Hudson's Bay Company, представители коренных народов напоминают, что компания была построена на эксплуатации их земель и европейцы просто грабили местных жителей.
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