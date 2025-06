Закрилася 355-річна компанія, яка колись володіла третиною Канади

Hudson's Bay Company припинила своє існування, розпродавши всі речі і навіть манекени. Але колись компанія була мегаімперією, яка володіла землями корінних народів і торгувала хутром.

Related video

Про це пише NY Times.

Компанія Hudson's Bay Company (HBC), яка спочатку називалася Governor and Company of Adventurers of England Trading Into Hudson's Bay, подала на банкрутство ще в березні, але її занепад почався задовго до пандемії коронавірусу.

Факторія і магазин компанії Hudson's Bay Company Фото: Wikipedia

Історія компанії почалася ще 1670 року, після реєстрації англійською королівською хартією. Тоді Hudson's Bay Company отримала право "ексклюзивної торгівлі та комерції" на великій території, відомій як Земля Руперта на березі Гудзонової затоки. Це право давало компанії комерційну монополію на цю територію. Інтереси корінних народів, звісно, не враховували.

У підсумку Hudson's Bay Company функціонувала як фактичний уряд на Землі Руперта впродовж майже 200 років, доки 1869 року компанія не передала контроль над землею Канаді в межах Акту про капітуляцію. Факторії були укріпленими фортами, тому що відбиватися доводилося від інших колонізаторів. Особливо від французів, які раніше завідували торгівлею хутром у Північній Америці. У компанії навіть була своя армія.

На піку свого розвитку компанія контролювала торгівлю хутром на більшій частині території Північної Америки, контрольованої британцями. До середини 19 століття компанія перетворилася на холдинг, який торгував хутром, одягом і предметами розкоші. Крамниці зрештою перетворилися на універмаги, які безперервно працювали протягом 144 років.

Факторія компанії Hudson's Bay Company Фото: Wikipedia

У 2006 році американський бізнесмен Джеррі Цукер купив HBC за 1,1 млрд доларів США. Після смерті Цукера 2008 року HBC була придбана NRDC Equity Partners з НЬю-Йорка і почався її занепад. Врятувати найстарішу компанію намагався американець Річард Бейкер, купивши НВС у березні 2020 року, але йому не вдалося.

Мисливці за знижками розкупили все, що залишилося в решті магазинів компанії, частини величезної імперії, яка була найстарішою компанією Північної Америки.

Незважаючи на всю ностальгію, яку викликає у багатьох канадців Hudson's Bay Company, представники корінних народів нагадують, що компанія була побудована на експлуатації їхніх земель і європейці просто грабували місцевих жителів.

Нагадаємо, блогер спробував воду за три тисячі гривень, яка продається в Каліфорнійському супермаркеті Erewhon. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон підписників, вирішив скуштувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.

У травні новий прем'єр-міністр Канади і президент США Дональд Трамп посварилися в Овальному кабінеті. Марк Карні заявив, що "Канада не продається", обуривши Трампа, який хоче зробити сусідню країну 51-м штатом.