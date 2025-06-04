Крошечный остров в ЕС каждые полгода меняет гражданство: почему так происходит

Остров Фазанов расположен на реке Бидасоа между испанским городом Ирун и французским городом Андай. И каждые шесть месяцев он переходит от одной страны к другой. Традиции более 360 лет.

Related video

Об этом пишет NY Post.

Крошечный европейский остров, расположенный между северной Испанией и южной Францией, странным образом меняет гражданство каждые шесть месяцев из-за уникального трехвекового договора, заключенного между двумя странами.

Остров Фазанов на карте Фото: Google Maps

Остров Фазанов — необитаемый участок длиной 660 футов на реке Бидасоа. Проходящая дважды в год передача власти, сопровождаемая официальным военным парадом, предусмотрена Пиренейским договором.

Необычное соглашение, подписанное 7 ноября 1659 года, положило конец франко-испанской войне и установило пустынный остров в качестве границы между двумя странами, фактически передав этот кусочек территории под контроль Испании с 1 февраля по 31 июля и под управление Франции с 1 августа по 31 января.

"Когда войны между Францией и Испанией закончились, они сохранили остров в качестве нейтральной территории", — рассказала Сильви Салаберрия-Мерсье, представитель туристического ведомства Андая.

В центре небольшого участка земли был воздвигнут монолит с выгравированной на нем памятной надписью, подробно описывающей историческую роль острова, в знак сотрудничества между двумя странами.

Церемония обмена флагами, которая проводится дважды в год, теперь проходит именно у монолита.

Иронично, но на острове Фазанов не водятся фазаны Фото: tripadvisor

Остров также имеет историческое значение как место встречи Людовика XIV, будущего Короля Солнце, и его будущей жены Марии Терезии Испанской.

Густо покрытый лесом островок, на котором, по иронии судьбы, не водятся ни одного фазана, открыт для посещения только во время полугодовых празднований. В другое время остров, расположенный в Стране Басков, доступен только для военнослужащих.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как живут жители уникального города в Андалусии. В Сетениль-де-лас-Бодегас дома врезаны в скалы, которые нависают над улицами.

А в Британии продают дом с личным водопадом в старинном лесу.