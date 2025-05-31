Дома, вмурованы в камень: как живут люди в сказочном городе под скалой (фото)

Сетениль-де-лас-Бодегас в Андалусии признан одним из самых красивых городков Испании. Все это благодаря уникальной архитектуре, ведь дома в населенном пункте буквально врезаны в скалы, создавая сюрреалистический эффект, когда вместо неба виднеются камни.

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Подробнее об этом пишет издание The Mirror.

Андалусский городок стал новой туристической сенсацией Испании. "Это образец гениальной архитектуры, которая срабатывает в гармонии с ландшафтом", — отмечают туристические эксперты, описывая уникальность Сетениль-де-лас-Бодегас с населением всего 3000 человек.

Сказочный городок

Дома горожан, известные как "abrigos bajo las rocas" (убежища под скалами), создают сюрреалистический эффект — каменный потолок буквально нависает над посетителями, как гигантское накрытие. На некоторых улицах даже не видно неба.

Испанский городок с домами в скалах становится новой туристической сенсацией Фото: The Mirror

"Гора изолирует дома, сохраняя в них тепло зимой и прохладу летом", — объясняют функциональность своих жилищ местные жители.

Интересно, что название городка имеет глубокие исторические корни. "Сетениль" происходит от латыни Septem Nihil (в переводе — семь раз ничего). Это отсылка ко временам Реконкисты. "По легенде, сопротивление было такое отчаянное, что понадобилось семь попыток и пятнадцать дней, чтобы захватить крепость", — рассказывают историки.

Туристы открывают городок в Испании с самой необычной архитектурой в мире Фото: The Mirror

Вторая часть названия "де-лас-Бодегас" означает "из виноделен", что напоминает о винодельческой отрасли, которая когда-то здесь процветала. Сегодня тамошние широты славятся миндалем, оливками и оливковым маслом.

Как туда добраться

Добраться до городка можно из Малаги (1,5 часа) или из аэропорта Херес. "Мы рекомендуем взять машину напрокат, ведь поездка через подсолнечные поля и оливковые рощи — отдельное впечатление", — советуют туроператоры.

Путешественники, которые отдыхали в Сетениль-де-лас-Бодегасе, говорят: "Пообедать по улочкам, покрытым скалами, — это опыт, который вы не найдете больше нигде в мире".

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