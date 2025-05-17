В заброшенном бассейне, "застывшем во времени", нашли гигантских живых существ (фото)
В морском парке Marineland Antibes во Франции, который закрылся в январе, до сих пор живут две косатки и 12 дельфинов-афалин. Животные вынуждены плавать в бассейнах с застойной водой, пока власти не могут найти для них новый дом.
Об этом пишет издание The Sun.
На потрясающих кадрах с дрона, обнародованных организацией Tide Breakers, показано ужасное состояние некогда популярного французского морского парка Marineland Antibes. На записи можно увидеть заброшенные здания, пустые вольеры и бассейны с морскими животными.
Брошенные животные в бассейне
Две косатки и 12 дельфинов-афалин плавают от одного борта к другому, отчаянно пытаясь чем-то себя развлечь. Вокруг видны жуткие зеленые водоросли и ил, а некоторые другие резервуары заполнены мутной коричневой водой.
23-летняя самка Вики и ее 11-летний сын Кейджо — последние две косатки, оставшиеся во Франции. Несмотря на все усилия по перемещению животных, французские власти до сих пор не смогли найти для них подходящее место.
Недавно морской парк Loro Parque на острове Тенерифе (Испания) отклонил запрос о переселении животных из-за отсутствия свободных мест. Французское правительство также заблокировало две договоренности о переселении — одну в морской зоопарк в Японии, другую — в приют для китов в Канаде.
История скандала
Организация Tide Breakers призывает как можно быстрее переселить косаток в специальный заповедник. "Это последние две косатки, содержащиеся в неволе во Франции, и их нужно срочно переместить. Животных нужно вывезти из опасных условий, которые представляют значительный риск для их здоровья и безопасности", — отметила соучредитель организации Маркета Шустерова.
Выпустить животных в дикую природу невозможно, поскольку они оба родились в неволе и не смогут выжить в естественных условиях.
Кстати, Marineland Antibes закрылся в январе этого года из-за отсутствия посетителей после того, как местное правительство приняло новое постановление, запрещающее определенные типы морских шоу.
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