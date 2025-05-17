В заброшенном бассейне, "застывшем во времени", нашли гигантских живых существ (фото)

В морском парке Marineland Antibes во Франции, который закрылся в январе, до сих пор живут две косатки и 12 дельфинов-афалин. Животные вынуждены плавать в бассейнах с застойной водой, пока власти не могут найти для них новый дом.

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Об этом пишет издание The Sun.

На потрясающих кадрах с дрона, обнародованных организацией Tide Breakers, показано ужасное состояние некогда популярного французского морского парка Marineland Antibes. На записи можно увидеть заброшенные здания, пустые вольеры и бассейны с морскими животными.

Брошенные животные в бассейне

Две косатки и 12 дельфинов-афалин плавают от одного борта к другому, отчаянно пытаясь чем-то себя развлечь. Вокруг видны жуткие зеленые водоросли и ил, а некоторые другие резервуары заполнены мутной коричневой водой.

23-летняя самка Вики и ее 11-летний сын Кейджо — последние две косатки, оставшиеся во Франции. Несмотря на все усилия по перемещению животных, французские власти до сих пор не смогли найти для них подходящее место.

Две косатки и 12 дельфинов-афалин плавают от одного борта к другому Фото: SWNS

Недавно морской парк Loro Parque на острове Тенерифе (Испания) отклонил запрос о переселении животных из-за отсутствия свободных мест. Французское правительство также заблокировало две договоренности о переселении — одну в морской зоопарк в Японии, другую — в приют для китов в Канаде.

История скандала

Организация Tide Breakers призывает как можно быстрее переселить косаток в специальный заповедник. "Это последние две косатки, содержащиеся в неволе во Франции, и их нужно срочно переместить. Животных нужно вывезти из опасных условий, которые представляют значительный риск для их здоровья и безопасности", — отметила соучредитель организации Маркета Шустерова.

Выпустить животных в дикую природу невозможно, поскольку они оба родились в неволе и не смогут выжить в естественных условиях.

Организация Tide Breakers призывает как можно быстрее переселить косаток в специальный заповедник Фото: SWNS

Кстати, Marineland Antibes закрылся в январе этого года из-за отсутствия посетителей после того, как местное правительство приняло новое постановление, запрещающее определенные типы морских шоу.

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