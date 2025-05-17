У покинутому басейні, що "застиг у часі", знайшли велетенських живих істот (фото)

В морському парку Marineland Antibes у Франції, який закрився в січні, досі живуть дві косатки та 12 дельфінів-афалін. Тварини вимушені плавати в басейнах із застійною водою, поки влада не може знайти для них новий дім.

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Про це пише видання The Sun.

На приголомшливих кадрах з дрона, оприлюднених організацією Tide Breakers, показано жахливий стан колись популярного французького морського парку Marineland Antibes. На записі можна побачити занедбані будівлі, порожні вольєри та басейни з морськими тваринами.

Покинуті тварини в басейні

Дві косатки та 12 дельфінів-афалін плавають від одного борту до іншого, відчайдушно намагаючись чимось себе розважити. Навколо видно моторошні зелені водорості та мул, а деякі інші резервуари заповнені каламутною коричневою водою.

23-річна самка Вікі та її 11-річний син Кейджо — останні дві косатки, що залишилися у Франції. Попри всі зусилля щодо переміщення тварин, французька влада досі не змогла знайти для них відповідне місце.

Дві косатки та 12 дельфінів-афалін плавають від одного борту до іншого Фото: SWNS

Нещодавно морський парк Loro Parque на острові Тенерифе (Іспанія) відхилив запит про переселення тварин через відсутність вільних місць. Французький уряд також заблокував дві домовленості про переселення — одну до морського зоопарку в Японії, іншу — до притулку для китів у Канаді.

Історія скандалу

Організація Tide Breakers закликає якнайшвидше переселити косаток до спеціального заповідника. "Це останні дві косатки, що утримуються в неволі у Франції, і їх потрібно терміново перемістити. Тварин потрібно вивезти з небезпечних умов, які становлять значний ризик для їхнього здоров'я та безпеки", — наголосила співзасновниця організації Маркета Шустерова.

Випустити тварин у дику природу неможливо, оскільки вони обидві народилися в неволі й не зможуть вижити в природних умовах.

Організація Tide Breakers закликає якнайшвидше переселити косаток до спеціального заповідника Фото: SWNS

До речі, Marineland Antibes закрився в січні цього року через брак відвідувачів після того, як місцевий уряд ухвалив нову постанову, що забороняє певні типи морських шоу.

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