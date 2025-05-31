Будинки, вмуровані у камінь: як живуть люди в казковому місті під скелею (фото)

Сетеніль-де-лас-Бодегас в Андалусії визнано одним з найкрасивіших містечок Іспанії. Усе це завдяки унікальній архітектурі, адже будинки у населеному пункті буквально врізані в скелі, створюючи сюрреалістичний ефект, коли замість неба видніється каміння.

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Детальніше про це пише видання The Mirror.

Андалуське містечко стало новою туристичною сенсацією Іспанії. "Це зразок геніальної архітектури, яка спрацьовує в гармонії з ландшафтом", — зазначають туристичні експерти, описуючи унікальність Сетеніль-де-лас-Бодегас з населенням лише 3000 осіб.

Казкове містечко

Будинки містян, відомі як "abrigos bajo las rocas" (притулки під скелями), створюють сюрреалістичний ефект — кам'яна стеля буквально нависає над відвідувачами, наче гігантське накриття. На деяких вулицях навіть не видно неба.

Іспанське містечко з будинками в скелях стає новою туристичною сенсацією Фото: The Mirror

"Гора ізолює будинки, зберігаючи в них тепло взимку і прохолоду влітку", — пояснюють функціональність своїх осель місцеві жителі.

Цікаво, що назва містечка має глибоке історичне коріння. "Сетеніль" походить від латини Septem Nihil (в перекладі – сім разів нічого). Це відсилання до часів Реконкісти. "За легендою, опір був такий відчайдушний, що знадобилося сім спроб і п'ятнадцять днів, аби захопити фортецю", — розповідають історики.

Туристи відкривають містечко в Іспанії з найнезвичайнішою архітектурою Фото: The Mirror

Друга частина назви "де-лас-Бодегас" означає "з виноробень", що нагадує про виноробну галузь, що колись тут процвітала. Сьогодні тамтешні широти славляться мигдалем, оливками та оливковою олією.

Як туди дістатися

Дістатися до містечка можна з Малаги (1,5 години) або з аеропорту Херес. "Ми рекомендуємо взяти машину напрокат, адже поїздка через соняшникові поля та оливкові гаї — окреме враження", — радять туроператори.

Мандрівники, які відпочивали у Сетеніль-де-лас-Бодегасі, кажуть: "Пообідати вуличками, вкритими скелями, — це досвід, який ви не знайдете більше ніде у світі".

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