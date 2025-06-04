Крихітний острів у ЄС кожні пів року змінює громадянство: чому так відбувається

Острів Фазанів розташований на річці Бідасоа між іспанським містом Ірун і французьким містом Андай. І кожні шість місяців він переходить від однієї країни до іншої. Традиції понад 360 років.

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Про це пише NY Post.

Крихітний європейський острів, розташований між північною Іспанією і південною Францією, дивним чином змінює громадянство кожні шість місяців через унікальний тривіковий договір, укладений між двома країнами.

Острів Фазанів на карті Фото: Google Maps

Острів Фазанів — безлюдна ділянка завдовжки 660 футів на річці Бідасоа. Передача влади, що відбувається двічі на рік, супроводжувана офіційним військовим парадом, передбачена Піренейським договором.

Незвичайна угода, підписана 7 листопада 1659 року, поклала кінець франко-іспанській війні і встановила пустельний острів як кордон між двома країнами, фактично передавши цей шматочок території під контроль Іспанії з 1 лютого до 31 липня і під управління Франції з 1 серпня до 31 січня.

"Коли війни між Францією та Іспанією закінчилися, вони зберегли острів як нейтральну територію", — розповіла Сільві Салаберрія-Мерсьє, представник туристичного відомства Андая.

У центрі невеликої ділянки землі було споруджено моноліт із вигравіруваним на ньому пам'ятним написом, що детально описує історичну роль острова, на знак співпраці між двома країнами.

Церемонія обміну прапорами, яка проводиться двічі на рік, тепер відбувається саме біля моноліту.

Іронічно, але на острові Фазанів не водяться фазани Фото: tripadvisor

Острів також має історичне значення як місце зустрічі Людовика XIV, майбутнього Короля Сонце, і його майбутньої дружини Марії Терезії Іспанської.

Густо вкритий лісом острівець, на якому, за іронією долі, не водяться жодного фазана, відкритий для відвідування тільки під час піврічних святкувань. В інший час острів, розташований у Країні Басків, доступний тільки для військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як живуть жителі унікального міста в Андалусії. У Сетеніль-де-лас-Бодегас будинки врізані в скелі, які нависають над вулицями.

А в Британії продають будинок з особистим водоспадом у старовинному лісі.