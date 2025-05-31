У Британії продають будинок із персональним водоспадом у стародавньому лісі (фото)

Двадцятиметровий водоспад у британському Дартмурі продають за 1,4 млн фунтів стерлінгів, тобто близько 78 млн гривень, разом із 59 акрами лісу, зоопарком, кафе на 72 посадкових місця, сувенірною крамницею та будинком із трьома спальнями.

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Про це повідомляє агентство нерухомості Bettesworths.

Популярний серед туристів водоспад розташований на струмку Бека — одній з головних приток річки Бові, що бере свій початок на південь від Хаунд-Тор у Дартмурі.

Водоспад тече серед 24 гектарів стародавнього помірного тропічного лісу в національному парку Дартмур, на території якого розташовано численні пішохідні маршрути, рідкісні рослини і навіть невеликий зоопарк.

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Також на території є кафе, сувенірна крамниця, різноманітні господарські будівлі та "зі смаком модернізований" будинок із трьома спальнями.

В агентстві описують цей лот як один із найчудовіших об'єктів нерухомості, які виставлялися на ринок за останні роки.

Нагадаємо, раніше в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з видатними видами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.

Крім того, в селищі Дерсингем британського графства Норфолк на продаж виставили рідкісний бункер часів Холодної війни. Його оцінюють у 20 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 26 550 доларів США.