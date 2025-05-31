В Британии продают дом с персональным водопадом в древнем лесу (фото)

Двадцатиметровый водопад в британском Дартмуре продается за 1,4 млн фунтов стерлингов, то есть около 78 млн гривен, вместе с 59 акрами леса, зоопарком, кафе на 72 посадочных места, сувенирным магазином и домом с тремя спальнями.

Related video

Об этом сообщает агентство недвижимости Bettesworths.

Популярный среди туристов водопад расположен на ручье Бека — одном из главных притоков реки Бови, берущий свое начало к югу от Хаунд-Тор в Дартмуре.

Водопад течет среди 24 гектаров древнего умеренного тропического леса в национальном парке Дартмур, на территории которого расположены многочисленные пешеходные маршруты, редкие растения и даже небольшой зоопарк.

Важно

"Прогулка в прошлое": скрытая от глаз деревня удивляет секретным водопадом (видео)

Также на территории есть кафе, сувенирный магазин, различные хозяйственные постройки и "со вкусом модернизированный" дом с тремя спальнями.

В агентстве описывают этот лот как один из самых замечательных объектов недвижимости, которые выставлялись на рынок за последние годы.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.

Кроме того, в поселке Дерсингем британского графства Норфолк на продажу выставили редкий бункер времен Холодной войны. Его оценивают в 20 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 26 550 долларов США.