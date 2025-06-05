Трамп запретил въезжать в США гражданам 12 государств: кто попал в "черный список"

Президент США Дональд Трамп решил подписать указ, который запрещает гражданам 12 иностранных государств въезжать на американскую территорию.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации, которую получили журналисты, Трамп запретил въезд на территорию США для граждан:

Афганистана;

Мьянмы (Бирма);

Чада;

Республики Конго;

Экваториальной Гвинеи;

Эритреи;

Гаити;

Ирана;

Ливии;

Сомали;

Судана;

Йемена.

Кроме того, для граждан семи других государств будут действовать частичные ограничения, а именно для граждан:

Бурунди;

Кубы;

Лаоса;

Сьерра-Леоне;

Того;

Туркменистана;

Венесуэлы.

Отмечается, что запрет введен из-за "рисков для безопасности" США.

Журналисты подчеркнули, что запрет предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

По словам представителя Белого дома, Трамп принял окончательное решение о подписании этого указа после антисемитского нападения в штате Колорадо. Он рассматривал этот вопрос и раньше, но воскресное нападение ускорило принятие решения.

Напомним, Трамп призвал людей не сочувствовать Байдену из-за болезни.

Фокус также писал о том, что в поместье Трампа проник мужчина, который "хотел жениться" на его внучке.