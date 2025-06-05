Трамп заборонив в'їжджати до США громадянам 12 держав: хто потрапив до "чорного списку"

Президент США Дональд Трамп вирішив підписати указ, який забороняє громадянам 12 іноземних держав в'їжджати на американську територію.

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Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

За інформацією, яку отримали журналісти, Трамп заборонив в'їзд на територію США для громадян:

Афганістану;

М'янми (Бірма);

Чаду;

Республіки Конго;

Екваторіальної Гвінеї;

Еритреї;

Гаїті;

Ірану;

Лівії;

Сомалі;

Судану;

Ємену.

Крім того, для громадян сімох інших держав діятимуть часткові обмеження, а саме для громадян:

Бурунді;

Куби;

Лаосу;

Сьєрра-Леоне;

Того;

Туркменістану;

Венесуели.

Зазначається, що заборона запроваджена через "ризики для безпеки" США.

Журналісти підкреслили, що заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

За словами представника Білого дому, Трамп прийняв остаточне рішення про підписання цього указу після антисемітського нападу у штаті Колорадо. Він розглядав це питання і раніше, але недільний напад прискорив прийняття рішення.

Нагадаємо, Трамп закликав людей не співчувати Байдену через хворобу.

Фокус також писав про те, що у маєток Трампа проник чоловік, який "хотів одружитися" з його онукою.