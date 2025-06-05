В Мюнхене самолет не смог приземлиться из-за опоздания на 10 секунд: в чем причина

Из-за десятисекундной задержки обычный двухчасовой перелет с Майорки в Мюнхен превратился в 12-часовое путешествие по Германии. Для 221 пассажира это стало настоящим приключением.

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Об этом пишет RTL.

Рейс Condor DE1513 должен был вылететь из Пальмы-де-Майорка в понедельник, 2 июня, в 20:35 и приземлиться в Мюнхене в 22:40. Однако из-за задержки предыдущего рейса вылет с Майорки состоялся только в 22:52 — с опозданием на 137 минут.

Condor объяснил: задержка предыдущего рейса привела к опозданию этого рейса из Пальмы. Но настоящие трудности начались уже в небе над Мюнхеном. Самолету запретили посадку — на 10 секунд позже разрешенного.

Когда рейс DE1513 приблизился к Мюнхену, оказалось, что посадка невозможна. В Мюнхенском аэропорту с 00:00 действует ночной запрет на взлет и посадку, который можно обойти только при наличии специального разрешения. Пилот заранее подал заявку на разрешение посадки, и Condor получил его — но только до 00:30.

Согласно данным flightaware.com, самолет находился на высоте примерно 480 метров, когда получил команду прервать посадку — он опоздал всего на десять секунд. Из-за бюрократических требований разрешение на новую посадку получить не удалось.

В результате вместо того, чтобы приземлиться в Мюнхене, самолет был вынужден отправиться на запасной аэродром. Пассажиры прибыли в Мюнхен только в 8 утра следующего дня — с задержкой более 12 часов от запланированного времени прилета.

Представительница Condor сообщила: "Мы сделали все возможное, чтобы доставить 221 пассажира и семерых членов экипажа в Мюнхен. Однако самолету Airbus A321 пришлось сесть в качестве альтернативы в аэропорту Франкфурт-Хан (HHN)".

Посадка в Хане состоялась в 1:14 ночи. Но на этом путешествие не завершилось. После приземления пассажиров автобусами повезли во Франкфуртский аэропорт, что в 118 км, — оттуда должны были отправиться в Мюнхен уже другим рейсом.

Эта часть путешествия тоже затянулась: только в 6:50 утра пассажиры вылетели из Франкфурта в Мюнхен и приземлились около 8:00. Таким образом, все путешествие длилось примерно 12 часов, хотя изначально должно было занять всего два.

Напомним, бывшая бортпроводница Барбара Бачильери рассказала о странных и неожиданных предметах, которые пассажиры пытались пронести на борт самолета. Среди конфискованного — мешки с наличными, ножи и надутые пляжные мячи.

Фокус также писал, что рейс авиакомпании Delta Air Lines в Орландо, США, превратился в импровизированный концерт, когда маленькая девочка решила развлечь пассажиров во время многочасовой задержки.