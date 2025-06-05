У Мюнхені літак не зміг приземлитись через запізнення на 10 секунд: у чому причина

Через десятисекундну затримку звичайний двогодинний переліт із Майорки до Мюнхена перетворився на 12-годинну мандрівку Німеччиною. Для 221 пасажира це стало справжньою пригодою.

Related video

Про це пише RTL.

Рейс Condor DE1513 мав вилетіти з Пальми-де-Майорка у понеділок, 2 червня, о 20:35 та приземлитися в Мюнхені о 22:40. Проте через затримку попереднього рейсу виліт із Майорки відбувся лише о 22:52 — із запізненням на 137 хвилин.

Condor пояснив: затримка попереднього рейсу призвела до запізнення цього рейсу з Пальми. Але справжні труднощі почалися вже в небі над Мюнхеном. Літаку заборонили посадку — на 10 секунд пізніше дозволеного.

Коли рейс DE1513 наблизився до Мюнхена, виявилось, що посадка неможлива. У Мюнхенському аеропорту з 00:00 діє нічна заборона на зліт і посадку, яку можна обійти лише за наявності спеціального дозволу. Пілот заздалегідь подав заявку на дозвіл посадки, і Condor отримав його — але лише до 00:30.

Згідно з даними flightaware.com, літак перебував на висоті приблизно 480 метрів, коли отримав команду перервати посадку — він запізнився всього на десять секунд. Через бюрократичні вимоги дозвіл на нову посадку отримати не вдалося.

У результаті замість того, щоб приземлитися у Мюнхені, літак був змушений відправитися на запасний аеродром. Пасажири прибули до Мюнхена лише о 8 ранку наступного дня — із затримкою понад 12 годин від запланованого часу прильоту.

Представниця Condor повідомила: "Ми зробили все можливе, щоб доставити 221 пасажира та сімох членів екіпажу до Мюнхена. Проте літаку Airbus A321 довелося сісти в якості альтернативи в аеропорту Франкфурт-Хан (HHN)".

Посадка в Хані відбулася о 1:14 ночі. Але на цьому мандрівка не завершилась. Після приземлення пасажирів автобусами повезли до Франкфуртського аеропорту, що за 118 км, — звідти мали відбутися до Мюнхена вже іншим рейсом.

Ця частина подорожі теж затягнулась: лише о 6:50 ранку пасажири вилетіли з Франкфурта до Мюнхена і приземлились близько 8:00. Таким чином, уся подорож тривала приблизно 12 годин, хоча спочатку мала зайняти лише дві.

Нагадаємо, колишня бортпровідниця Барбара Бачильєрі розповіла про дивні і несподівані предмети, які пасажири намагалися пронести на борт літака. Серед конфіскованого — мішки з готівкою, ножі та надуті пляжні м'ячі.

Фокус також писав, що рейс авіакомпанії Delta Air Lines до Орландо, США, перетворився на імпровізований концерт, коли маленька дівчинка вирішила розважити пасажирів під час багатогодинної затримки.