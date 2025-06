Літак затримався на дві години: ніхто не був готовий до того, що зробить юна пасажирка

Рейс авіакомпанії Delta Air Lines до Орландо, США, перетворився на імпровізований концерт, коли маленька дівчинка вирішила розважити пасажирів під час багатогодинної затримки.

Її виступ під пісню з мультфільму "Моана" підкорив серця 9 мільйонів користувачів TikTok всього за добу.

Користувач з ніком @druziroaming опублікував цей короткий ролик та пояснив ситуацію: "Коли ваш рейс Delta затримується на 2 години, ви кружляєте над Орландо ще 2 години, але потім маленька дівчинка співає в мікрофон і раптом все стає добре".

Дівчинка заспівала для пасажирів

На записі можна побачити дівчинку з інтерфоном. Вона виконує пісню How Far I'll Go з популярного мультфільму від Disney 2016 року. Частина пасажирів підспівувала та посміхалася, інші спостерігали за цим із суперечливими емоціями.

Пізніше представник Delta Air Lines прокоментував цей випадок: "Ми вдячні пасажирці за те, що вона поділилася своїми талантами, і перепрошуємо за затримку".

Виступ маленької пасажирки у літаку Фото: TikTok

Кілька пасажирів того ж рейсу поділилися власними записами. Одна попутниця показала жінку, яка виглядала незадоволеною під час цього виступу, тоді як її супутник кивав головою та демонстрував знак миру.

Інша пасажирка назвала юну співачку "хороброю" та радісно підспівувала. "Багато пасажирів роздратовані, бо пропустили свої стикувальні рейси через затримку, але мені самій це сподобалося. Коли дівчина закінчила, багато людей їй аплодували", — написала очевидиця у коментарях.

Реакція людей на це відео

Відгуки під відео розділилися на дві групи. Одні схвалюють ініціативу дитини розважити людей на борту літака, інші висловили незадоволення, заявляючи, що подібне неприпустимо під час польоту.

