"Всюди носив з собою": чоловік прочитав записку від стюардеси й через три тижні помер

87-річний чоловік з серцевою недостатністю здійснив свою мрію — востаннє побачити гори Аляски. Під час перельоту стюардеса подарувала йому незабутній спогад.

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Про цю історію розповіла його онучка на одному з тематичних форумів соціальної платформи Reddit.

Як з’ясувалося, пасажир рейсу Alaska Airlines із Сіетла до Джуно мав термінальну стадію серцевої недостатності. Перед смертю він хотів побачити гори Аляски, про що сказав онучці: "Просто хочу побачити гори востаннє".

Сюрприз від стюардеси

Під час польоту дідусь тримав її за руку та дивився у вікно. Уважна стюардеса помітила це та підійшла до них, щоб поцікавитися самопочуттям пасажира.

Дізнавшись деталі цієї подорожі, вона повернулася з гостинцем та рукописною запискою. "Ми пишаємося тим, що сьогодні летимо з вами. Дякуємо, що дозволили стати частиною вашої подорожі", — було написано на листочку.

Чоловік вирішив перед смертю побачити гори Фото: Unplash

За словами онучки, дідусь до кінця поїздки "всюди носив цю записку з собою". Він мирно помер через три тижні. Родина поховала його з цим посланням у кишені піджака.

Реакція мережі

Користувачі Reddit зворушені цією історією.

"Вау! Мурашки по шкірі!" — написав один з читачів;

Інший додав: "Знову ріжу цибулю";

"Мені шкода, що ви втратили дідуся, але який прекрасний спогад ви йому подарували", — зауважив ще один.

Один із коментаторів, розмірковуючи про власний досвід, написав: "У Alaska Airlines багато чудових стюардес. Не здивований почути про такий жест".

Як зазначено на порталі зворотного зв'язку в Alaska Airlines, авіакомпанія активно заохочує пасажирів ділитися історіями. "Ми завжди прагнемо стати кращими. Поділіться відгуками про те, що нам вдалося зробити добре, аби ми могли стати ще кращими", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пасажирку, яка відмовилася від пропозиції поступитися своїм місцем у літаку на переповненому рейсі й стала зіркою соціальних мереж. Авіакомпанія пропонувала їй безплатне проживання у готелі, що розташований поруч, й квиток на інший рейс — наступного ранку.

А от стюардесі авіакомпанії Cathy Pacific під час 16-годинного перельоту з Гонконгу до Нью-Йорка довелося тримати двері туалету, які зламалися через кілька хвилин після початку подорожі.