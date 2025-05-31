"Всюду носил с собой": мужчина прочитал записку от стюардессы и через три недели умер

87-летний мужчина с сердечной недостаточностью осуществил свою мечту — в последний раз увидеть горы Аляски. Во время перелета стюардесса подарила ему незабываемое воспоминание.

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Об этой истории рассказала его внучка на одном из тематических форумов социальной платформы Reddit.

Как выяснилось, пассажир рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Джуно имел терминальную стадию сердечной недостаточности. Перед смертью он хотел увидеть горы Аляски, о чем сказал внучке: "Просто хочу увидеть горы в последний раз".

Сюрприз от стюардессы

Во время полета дедушка держал внучку за руку и смотрел в окно. Внимательная стюардесса заметила это и подошла к ним, чтобы поинтересоваться самочувствием пассажира.

Узнав детали этого путешествия, она вернулась с гостинцем и рукописной запиской. "Мы гордимся тем, что сегодня летим с вами. Спасибо, что позволили стать частью вашего путешествия", — было написано на листочке.

Мужчина решил перед смертью увидеть горы Фото: Unplash

По словам внучки, дедушка до конца поездки "везде носил эту записку с собой". Он мирно скончался через три недели. Семья похоронила его с этим посланием в кармане пиджака.

Реакция сети

Пользователи Reddit тронуты этой историей.

"Вау! Мурашки по коже!" — написал один из читателей;

Другой добавил: "Опять режу лук";

"Мне жаль, что вы потеряли дедушку, но какое прекрасное воспоминание вы ему подарили", — заметил еще один.

Один из комментаторов, размышляя о собственном опыте, написал: "У Alaska Airlines много замечательных стюардесс. Не удивлен услышать о таком жесте".

Как указано на портале обратной связи в Alaska Airlines, авиакомпания активно поощряет пассажиров делиться историями. "Мы всегда стремимся стать лучше. Поделитесь отзывами о том, что нам удалось сделать хорошо, чтобы мы могли стать еще лучше", — говорится на сайте.

Напомним, ранее Фокус писал о пассажирке, которая отказалась от предложения уступить свое место в самолете на переполненном рейсе и стала звездой социальных сетей. Авиакомпания предлагала ей бесплатное проживание в расположенном рядом отеле и билет на другой рейс — на следующее утро.

А вот стюардессе авиакомпании Cathy Pacific во время 16-часового перелета из Гонконга в Нью-Йорк пришлось держать дверь туалета, которая сломалась через несколько минут после начала путешествия.