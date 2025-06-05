Церкви в Чехии подарили необычный колокол: он сделан из ракет, которыми РФ обстреливает Украину (фото)

Королева Нидерландов Максима передала церкви в Чехии колокол в подарок. Изделие произвели из обломков боеприпаса российского снаряда калибра 122 мм и ракеты С-300.

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Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Колокол Свободы" создала нидерландская королевская литейная колоколов Royal Eijsbouts. Мастера взяли для него обломки артиллерийских снарядов и другого вооружения, которым ВС РФ атаковали украинские города.

Колокол поставят в колокольне церкви Святого Спасителя в Праге

"Изделие очень символично, для нас это особый проект. Превратить материал для насилия в нечто мирное — хорошая идея", — считает владелец литейной Юст Эйсбаутс.

Колокол установят в колокольне церкви Святого Спасителя в Праге вместо аутентичного колокола, который во время Первой мировой войны украла австро-венгерская армия и переплавила на оружие.

"Мы значительно ускорили процесс и произвели колокол за две с половиной недели. Обычно это занимает от шести до восьми недель", — говорит Эйсбаутс.

Колокол весит более 200 килограмм, его диаметр — почти 70 сантиметров. На его корпусе имеются надписи на чешском, голландском и украинском языках. Наряду с цитатой из Библии, он призывает к миру и свободе, а также подчеркивает дружбу между Нидерландами, Чехией и Украиной, отмечает Radio Prague International.

На корпусе колокола есть надписи на чешском, голландском и украинском языках

Для производства изделия взяли бронзу и латунь, а также осколки российского артиллерийского снаряда калибра 122 мм и ракеты С-300. Боеприпасы передало украинское посольство в Праге.

Напомним, на литовском контрольно-пропускном пункте Шальчининкай таможенники изъяли церковный колокол, украденный в Украине.

Фокус ранее писал, что в кельях на территории Киево-Печерской лавры до сих пор проживают около 140 монахов Украинской православной церкви Московского патриархата. Монахи могут свободно передвигаться по территории Нижней Лавры.