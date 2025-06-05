Церкві в Чехії подарували незвичайний дзвін: він зроблений із ракет, якими РФ обстрілює Україну (фото)

Королева Нідерландів Максима передала церкві в Чехії дзвін у подарунок. Виріб виготовили з уламків боєприпасу російського снаряда калібру 122 мм і ракети С-300.

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Про це повідомило агентство Associated Press.

"Дзвін Свободи" створила нідерландська королівська ливарня дзвонів Royal Eijsbouts. Майстри взяли для нього уламки артилерійських снарядів та іншого озброєння, яким ЗС РФ атакували українські міста.

Дзвін поставлять у дзвіниці церкви Святого Спасителя в Празі

"Виріб дуже символічний, для нас це особливий проєкт. Перетворити матеріал для насильства на щось мирне — гарна ідея", — вважає власник ливарні Юст Ейсбаутс.

Дзвін встановлять у дзвіниці церкви Святого Спасителя в Празі замість автентичного дзвону, який під час Першої світової війни вкрала австро-угорська армія і переплавила на зброю.

"Ми значно прискорили процес і виготовили дзвін за два з половиною тижні. Зазвичай це займає від шести до восьми тижнів", — каже Ейсбаутс.

Дзвін важить понад 200 кілограмів, його діаметр — майже 70 сантиметрів. На його корпусі є написи чеською, голландською та українською мовами. Поряд із цитатою з Біблії, він закликає до миру та свободи, а також підкреслює дружбу між Нідерландами, Чехією та Україною, зазначає Radio Prague International.

На корпусі дзвону є написи чеською, голландською та українською мовами

Для виробництва виробу взяли бронзу і латунь, а також осколки російського артилерійського снаряда калібру 122 мм і ракети С-300. Боєприпаси передало українське посольство в Празі.

Нагадаємо, на литовському контрольно-пропускному пункті Шальчинінкай митники вилучили церковний дзвін, вкрадений в Україні.

Фокус раніше писав, що в келіях на території Києво-Печерської лаври досі проживають приблизно 140 ченців Української православної церкви Московського патріархату. Ченці можуть вільно пересуватися територією Нижньої Лаври.