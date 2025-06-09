"Моему другу": Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил установить в Минске памятник лидеру Китая Си Цзиньпину, как благодарность за строительство Национального футбольного стадиона.

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Об этом Лукашенко заявил во время церемонии открытия стадиона.

"Как раз бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему, приняв решение, китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, как министр сказал, каких мало в Европе", — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что Си Цзиньпин решил "подарить" белорусскому народу бассейн и стадион "международного уровня", ведь строительство происходило исключительно за счет Китая, а белорусские деньги на этот проект не тратились.

Построенный Китаем стадион в Минске Фото: БелТА

Отмечается, что стадион рассчитан на 33 тысячи человек, и он якобы построен в соответствии с требованиями международных футбольных организаций ФИФА и УЕФА.

Напомним, в апреле Лукашенко приказал чиновникам содержать любовниц за свои деньги.

После завершения выборов президента Беларуси в марте 2025 Лукашенко заявил, что полмира мечтает о его диктатуре.