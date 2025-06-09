"Моєму другові": Лукашенко запропонував встановити памʼятник Сі Цзіньпіну в Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, як подяку за будівництво Національного футбольного стадіону.

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Про це Лукашенко заявив під час церемонії відкриття стадіону.

"Якраз би тут поставити памʼятник моєму другові Сі Цзіньпіну, тому що тільки завдяки йому, ухваливши рішення, китайці збудували своїм коштом цей блискучий стадіон, як міністр сказав, яких мало в Європі", — сказав Лукашенко.

Він уточнив, що Сі Цзіньпін вирішив "подарувати" білоруському народу басейн і стадіон "міжнародного рівня", адже будівництво відбувалося виключно коштом Китаю, а білоруські гроші на цей проєкт не витрачались.

Збудований Китаєм стадіон у Мінську Фото: БелТА

Зазначається, що стадіон розрахований на 33 тисячі людей, і він нібито збудований відповідно до вимог міжнародних футбольних організацій ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, у квітні Лукашенко наказав чиновникам утримувати коханок за свої гроші.

Після завершення виборів президента Білорусі у березні 2025 Лукашенко заявив, що півсвіту мріє про його диктатуру.