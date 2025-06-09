На авиабазе США в Япония произошел взрыв, четверо пострадавших: что там произошло

В понедельник на военно-воздушной базе США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, произошел взрыв.

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Четверо военнослужащих Сил самообороны Японии, которые работали на складе, получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает, сообщает Kyodo News Plus.

Министерство обороны Японии и местные чиновники заявили, что взрыв произошел, когда военнослужащие готовились к проведению операций по обезвреживанию бомб.

Сейчас эвакуацию людей из близлежащих районов не планируют проводить.

Причина взрыва пока неизвестна, проводится расследование.

Известно, что базу используют для временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.

Авиабаза Кадена: что о ней известно

Базу Кадена начали строить в марте 1945 года японцы как полевой аэродром. Американцы захватили его после победы на Окинаве и начали восстанавливать, и уже 6 апреля 1945 года на него сел первый самолет Воздушных сил США. После капитуляции Японии во Второй мировой войне, аэродром остался собственностью США. Постепенно он превратился в одну из самых мощных военно-воздушных баз в мире.

В целом остров Окинава является местом расположения большинства военных объектов США в Японии.

В апреле министр обороны Японии сообщил, что на авиабазе Кадена развернут разведывательные беспилотники дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для слежения за действиями Китая в Тайваньском проливе, Японском море и Восточно-Китайском море.

Напомним, ВВС США, в рамках масштабной программы модернизации, официально сняли с вооружения истребители F-15C/D Eagle, которые использовали более 40 лет.