На авіабазі США в Японія стався вибух, четверо постраждалих: що там сталося

У понеділок на військово-повітряній базі США Кадена, розташованій на японському острові Окінава, стався вибух.

Related video

Четверо військовослужбовців Сил самооборони Японії, які працювали на складі, отримали легкі поранення. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляє Kyodo News Plus.

Міністерство оборони Японії та місцеві чиновники заявили, що вибух стався, коли військовослужбовці готувалися до проведення операцій зі знешкодження бомб.

Наразі евакуацію людей з прилеглих районів не планують проводити.

Причина вибуху поки невідома, проводиться розслідування.

Відомо, що базу використовують для тимчасового зберігання боєприпасів, що не розірвалися.

Авіабаза Кадена: що про неї відомо

Базу Кадена почали будувати в березні 1945 року японці як польовий аеродром. Американці захватили його після перемоги на Окінаві і почали відновлювати, і вже 6 квітня 1945 року на нього сів перший літак Повітряних сил США. Після капітуляції Японії в Другій світовій війні, аеродром залишився власністю США. Поступово він перетворився на одну з найпотужніших військово-повітряних баз у світі.

Загалом острів Окінава є місцем розташування більшості військових об'єктів США в Японії.

У квітні міністр оборони Японії повідомив, що на авіабазі Кадена розгорнуть розвідувальні безпілотники дальнього радіуса дії MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східнокитайському морі.

Нагадаємо, ВПС США, в рамках масштабної програми модернізації, офіційно зняли з озброєння винищувачі F-15C/D Eagle, які використовували понад 40 років.