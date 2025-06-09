В РФ заметили "черный столб дыма": власти отмалчиваются, но там есть пороховой завод (видео)

Жители Казани стали свидетелями сильного пожара, о котором ничего не было известно. Впоследствии в МЧС заявили, что якобы горели пластиковые емкости с растворителем.

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О пожаре в 10:05 сообщили в соцсетях.

Очевидцы заметили "черный столб дыма" со стороны Юдино. Впоследствии появились еще несколько "страшных кадров пожара". Местные передавали, что горит лакокрасочный цех.

В KazanFirst тоже сообщили о "сильном пожаре" со ссылкой на очевидцев. Отмечалось, что "самый черный дым" видно с Волги в стороне Аракчино и Юдино (бывшие поселки, которые входят в состав Кировского района Казани), а также из центра города. В СМИ также проинформировали, что предварительно пожар вспыхнул в лакокрасочном цехе.

Мэрия Казани никак не прокомментировала пожар, очевидцами которого стали жители города. Однако в МЧС России заявили о ликвидации пожара в Казани.

"В поселке Юдино пламя охватило 500 квадратов пластиковых кубов с растворителем. По предварительной информации, пострадавших нет", — только сообщили чрезвычайники.

Россиян заверили, что пожар потушили. Деталей о причинах его возникновения не раскрывают.

На событие обратил внимание руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, официально в Казани горел лакокрасочный завод, "но есть одно но". Именно в этом городе расположен Казанский государственный казенный пороховой завод.

"И что-то в такие совпадения не очень верится, да?" — отметил Андрющенко.

Он напомнил, что по официальной версии России и в Чебоксарах "все упало".

Напомним, ночью на 9 июня беспилотники атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Российские власти заявляли, что дроны якобы упали, но при этом работу на предприятии остановили. Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл детали.

13 апреля 2023 года сообщалось, что на пороховом заводе в Казани взорвался макет снаряда. 56-летнему работнику, которому поручили отнести устройство в здание баллистических испытаний, оторвало кисть.