У РФ помітили "чорний стовп диму": влада відмовчується, але там є пороховий завод (відео)

Жителі Казані стали свідками сильної пожежі, про яку нічого не було відомо. Згодом у МНС заявили, що нібито горіли пластикові ємності з розчинником.

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Про пожежу о 10:05 повідомили у соцмережах.

Очевидці помітили "чорний стовп диму" з боку Юдино. Згодом з’явились ще кілька "страшних кадрів пожежі". Місцеві передавали, що горить лакофарбовий цех.

У KazanFirst теж повідомили про "сильну пожежу" з посиланням на очевидців. Зазначалось, що "найчорніший дим" видно з Волги в стороні Аракчино і Юдино (колишні селища, які входять до складу Кіровського району Казані), а також з центру міста. У ЗМІ також проінформували, що попередньо пожежа спалахнула в лакофарбовому цеху.

Мерія Казані жодним чином не прокоментувала пожежу, очевидцями якої стали жителі міста. Однак у МНС Росії заявили про ліквідацію пожежі в Казані.

"У селищі Юдино полум'я охопило 500 квадратів пластикових кубів із розчинником. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — лише повідомили надзвичайники.

Росіян запевнили, що пожежу затушили. Деталей щодо причин її виникнення не розкривають.

На подію звернув увагу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. З його слів, офіційно у Казані горів лакофарбовий завод, "але є одне але". Саме в цьому місті розміщений Казанський державний казенний пороховий завод.

"Та щось в такі співпадіння не дуже віриться, так?" — зазначив Андрющенко.

Він нагадав, що за офіційною версією Росії і в Чебоксарах "все впало".

Нагадаємо, вночі на 9 червня безпілотники атакували завод "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари. Російська влада заявляла, що дрони нібито впали, але при цьому роботу на підприємстві зупинили. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та розкрив деталі.

13 квітня 2023 року повідомлялось, що на пороховому заводі у Казані вибухнув макет снаряда. 56-річному працівнику, якому доручили віднести пристрій у будівлю балістичних випробувань, відірвало кисть.