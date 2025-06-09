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Мир

Папа Лев XIV выступил за общую дату Пасхи для всех христиан

Папа Римский Лев XIV выступил за единую дату Пасхи для всех христиан
Фото: Getty Images | Папа Римский Лев XIV выразил удовлетворение тем, что в этом году дата была совместная

Папа Римский положительно высказался о том, что в этом году все христиане праздновали в один день. По его словам, разные даты разделяют семьи.

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Об этом сообщили в издании Vatican News.

Папа Лев XIV встретился с участниками симпозиума "Никея и Церковь третьего тысячелетия: На пути к католическо-православному единству", который проходил 4-7 июня в Риме. Среди трех главных тем симпозиума он выделил дату Пасхи.

"К сожалению, различия в календарях больше не позволяют христианам совместно праздновать важнейший праздник литургического года, вызывая пастырские проблемы внутри общин, разделяя семьи и ослабляя доверие к нашему свидетельству Евангелия", — заявил Папа Римский.

По его словам, были предложены несколько конкретных решений, которые позволили бы христианам праздновать Пасху вместе. Папа Лев XIV выразил удовлетворение тем, что в этот рак именно так и происходило.

"Я хотел бы подтвердить открытость Католической Церкви к поиску экуменического решения, которое способствовало бы совместному празднованию Воскресения Господня и, таким образом, придало бы большей миссионерской силы нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную правду Евангелия", — отметил он.

Напомним, в конце мая Лев XIV встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой. Папа Римский сделал супругам памятные подарки, сам понтифик также не остался без символического презента.

Папа Лев XIV также поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был уже второй разговор, и главной темой была война в Украине. Папа Римский призвал главу Кремля к мирному жесту.