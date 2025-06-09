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Папа Лев XIV виступив за спільну дату Великодня для усіх християн

Папа Римський Лев XIV виступив за єдину дату Великодня для всіх християн
Фото: Getty Images | Папа Римський Лев XIV висловив задоволення тим, що цього року дата була спільна

Папа Римський позитивно висловився про те, що цього року усі християни святкували в один день. З його слів, різні дати розділяють сім’ї.

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Про це повідомили у виданні Vatican News.

Папа Лев XIV зустрівся з учасниками симпозіуму "Нікея і Церква третього тисячоліття: На шляху до католицько-православної єдності", який проходив 4-7 червня у Римі. Серед трьох головних тем симпозіуму він виділив дату Великодня.

"На жаль, відмінності в календарях більше не дозволяють християнам спільно святкувати найважливіше свято літургійного року, спричиняючи душпастирські проблеми всередині спільнот, розділяючи сім'ї та послаблюючи довіру до нашого свідчення Євангелія", — заявив Папа Римський.

З його слів, були запропоновані кілька конкретних рішень, які дозволили б християнам святкувати Великдень разом. Папа Лев XIV висловив задоволення тим, що цього раку саме так і відбувалося.

"Я хотів би підтвердити відкритість Католицької Церкви до пошуку екуменічного рішення, яке сприяло б спільному святкуванню Воскресіння Господнього і, таким чином, надало б більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса і спасіння, народженого вірою в спасительну правду Євангелія", — зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці травня Лев XIV зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою. Папа Римський зробив подружжю пам’ятні подарунки, сам понтифік також не залишився без символічного презенту.

Папа Лев XIV також поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Це була вже друга розмова, і головною темою була війна в Україні. Папа Римський закликав очільника Кремля до мирного жесту.