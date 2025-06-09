Говорил на русском - получил уголовное дело: скандал с латвийским депутатом получил продолжение

9 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в пособничестве России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и нетерпимости.

Related video

Об этом пишет LSM.

Алексей Росликов устроил шоу на заседании Сейма Латвии

Алексей Росликов, лидер партии "Стабильность!", заявил 5 июня, что "русский язык – наш язык", а ранее рекомендовал своим оппонентам "собирать чемоданы" и не "портить атмосферу", так как в Риге преобладает русский. В Сейме по регламенту запрещены другие языки кроме латвийского.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба государственной безопасности дала оценку заявлениям Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другим его недавним действиям.

СГБ установила, что действия Росликова являются уголовными преступлениями, предусмотренными статьями 81.1 и 78 Уголовного закона, то есть оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики, а также разжигание национальной ненависти и розни.

С Росликовым уже проводили профилактические беседы, предупредив его об уголовной ответственности, которая ему грозит в случае совершения правонарушений.

Скандал с латвийским депутатом Росликовым

Инцидент произошел 5 июня, когда депутат Сейма Алексей Росликов был удален с заседания по двум причинам: "грубость и разговор на русском языке", — отмечают журналисты.

В то время, когда парламент рассматривал проект "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом", Росликов сам вызвался выйти на трибуну Сейма и выступить против включения этого проекта постановления в повестку дня.

В конце своей речи депутат выкрикнул фразу на русском языке: "Нас больше, и русский язык – наш язык" и сделал неприличный жест. Все дебаты в зале Сейма проходят только на латышском языке и запрет на использование других языков распространяется на все помещение Сейма.

После этого вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевича предложила исключить Росликова на одно заседание.

Алексей Росликов постоянно попадал в скандалы Фото: lsm.lv

"Голосование направлено на исключение Росликова из палаты за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании Сейма, проявление неуважения к Сейму и его членам", — заявила спикер парламента Дайга Миериня.

63 из 100 депутатов Сейма проголосовали за то, чтобы выставить Росликова из залы заседаний. Ранее Алексей Росликов уже попадал в скандал, после публикации поста в X, в котором он заявил, что в Риге преобладает русский язык и предложил своим оппонентам из партий "Новое единство" и "Национальное собрание" "собирать чемоданы".

Пост Росликова из-за которого с ним "беседовала" СГБ Фото: Скриншот

Ранее в Латвии рассказывали, как можно распознать шпионов из России. СГБ считает, что неопрятные туристы с картами и радиостанциями, которые ошиваются у военных объектов, могут оказаться иностранными агентами.

Напомним, в Украине языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что полиция должна проводить не только информационно-разъяснительную работу с теми, кто слушает музыку на русском языке. Против таких людей нужно применять действенные санкции.