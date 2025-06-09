Говорив російською — отримав кримінальну справу: скандал із латвійським депутатом отримав продовження

9 червня Служба державної безпеки (СДБ) Латвії порушила кримінальну справу стосовно депутата Сейму Олексія Рослікова за підозрою в пособництві Росії в її діях проти Латвії та розпалюванні національної ненависті й нетерпимості.

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Про це пише LSM.

Олексій Росліков влаштував шоу на засіданні Сейму Латвії

Олексій Росліков, лідер партії "Стабільність!", заявив 5 червня, що "російська мова — наша мова", а раніше рекомендував своїм опонентам "збирати валізи" і не "псувати атмосферу", оскільки в Ризі переважає російська. У Сеймі за регламентом заборонені інші мови, крім латвійської.

Кримінальну справу було порушено після того, як Служба державної безпеки дала оцінку заявам Рослікова на засіданні Сейму 5 червня, а також іншим його нещодавнім діям.

СДБ встановила, що дії Рослікова є кримінальними злочинами, передбаченими статтями 81.1 і 78 Кримінального закону, тобто надання допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти Латвійської Республіки, а також розпалювання національної ненависті та ворожнечі.

Із Росліковим уже проводили профілактичні бесіди, попередивши його про кримінальну відповідальність, яка йому загрожує в разі вчинення правопорушень.

Скандал із латвійським депутатом Росліковим

Інцидент стався 5 червня, коли депутата Сейму Олексія Рослікова було вилучено із засідання з двох причин: "грубість і розмова російською мовою", — зазначають журналісти.

У той час, коли парламент розглядав проєкт "Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом", Росліков сам зголосився вийти на трибуну Сейму і виступити проти включення цього проєкту постанови до порядку денного.

Наприкінці своєї промови депутат вигукнув фразу російською мовою: "Нас більше, і російська мова — наша мова" і зробив непристойний жест. Усі дебати в залі Сейму відбуваються тільки латиською мовою і заборона на використання інших мов поширюється на все приміщення Сейму.

Після цього віцеспікер Сейму Занда Калниня-Лукашевича запропонувала виключити Рослікова на одне засідання.

Олексій Росліков постійно потрапляв у скандали Фото: lsm.lv

"Голосування спрямоване на виключення Рослікова з палати за неетичну поведінку, використання російської мови на засіданні Сейму, прояв неповаги до Сейму і його членів", — заявила спікерка парламенту Дайга Мієріня.

63 зі 100 депутатів Сейму проголосували за те, щоб виставити Рослікова із зали засідань. Раніше Олексій Росліков уже потрапляв у скандал після публікації посту в X, у якому він заявив, що в Ризі переважає російська мова, і запропонував своїм опонентам із партій "Нова єдність" і "Національні збори" "збирати валізи".

Пост Рослікова через який з ним "розмовляла" СГБ Фото: Скриншот

Раніше в Латвії розповідали, як можна розпізнати шпигунів із Росії. СДБ вважає, що неохайні туристи з картами і радіостанціями, які ошиваються біля військових об'єктів, можуть виявитися іноземними агентами.

Нагадаємо, в Україні мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що поліція має проводити не лише інформаційно-роз'яснювальну роботу з тими, хто слухає музику російською мовою. Проти таких людей потрібно застосовувати дієві санкції.