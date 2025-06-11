Прятали друга Муссолини и соратника Гитлера: в горах Шотландии продают домик с интересной историей

Во время Второй мировой войны в уединенном коттедже размещались иностранные секретные агенты. Агенты содержались "под наблюдением, а не под охраной", но иногда пытались сбежать, как агент из Голландии, который проломил стену.

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Об этом пишет CNN.

Уединенный шотландский домик, использовавшийся для укрытия иностранных секретных агентов от неприятностей во время Второй мировой войны, теперь выставлен на продажу.

Расположенный в глубине Шотландского нагорья, Inverlair Lodge был реквизирован Управлением специальных операций (SOE), шпионской и диверсионной организацией, созданной Британией во время Второй мировой войны. Теперь он выставлен на продажу по цене более 1,8 миллиона долларов США.

Дом в Шотландии был предназначен для иностранных агентов Фото: Скриншот

Расположенный в сельской местности в 27 километрах от города Форт-Уильям, он находится вдали от любопытных глаз.

По словам бывшего смотрителя Альфреда Файфа, который подробно описал свою трехлетнюю работу в интервью Лондонскому Имперскому военному музею в 2002 году, это место, известное как "Специальная школа-мастерская № 6", использовалось для размещения иностранных агентов, которые "выпали из поля зрения". Это были агенты, которые прошли начальную подготовку, но по какой-то причине не могли быть задействованы.

Агенты содержались "под наблюдением, а не под охраной", подчеркнул Файф, добавив, что их отправили туда, "чтобы они забыли то, что узнали о нашей подрывной деятельности", поскольку у них была "определенная информация, которая, если бы она была передана за пределы спецслужб, могла бы представлять опасность для этой страны".

По словам Файфа, это был интересный эксперимент, потому что под одной крышей оказались агенты из самых разных стран. Например, там сидел бывший приятель фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини, который после ссоры сбежал во Францию, чтобы работать с коммунистами.

В Шотландии даже жил бывший друг Бенито Муссолини Фото: Getty Images

Также тут держали Рудольфа Гесса, высокопоставленного нациста, который в 1941 году тайно вылетел в Великобританию в качестве самопровозглашенного переговорщика.

Файфу поручили выделить одну комнату — кладовую — в качестве камеры на случай возникновения каких-либо проблем. "Если вам придется ее использовать, используйте ее в разумных пределах", — сказали ему начальники.

Файф не давал агентам скучать, отправляя их собирать разбросанный по всей сельской местности мусор и заставляя чинить обувь.

До его прибытия двое агентов попытались сбежать, хотя, по его словам, у него "никогда не было никаких проблем" — за исключением голландца, который ударил кого-то в челюсть и пробил стену.

После Второй мировой войны SOE прекратило свое существование, и дом пришел в запустение, пока его не отреставрировали в 1970-х годах.

Напомним, в Германии продают виллу соратника Гитлера Германа Геринга. Роскошная вилла без соседей может похвастаться видом на Северное море. После того, как глава Люфтваффе покончил с собой, вилла несколько раз меняла владельцев и даже принадлежала династии Биркеншток, известным производителям сандалий.

Также для публики впервые в истории будет открыт дом Рудольфа Хесса, коменданта концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц), который действовал во время Второй мировой войны и где были убиты более миллиона евреев и людей прочих национальностей.