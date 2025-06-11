Ховали друга Муссоліні та соратника Гітлера: у горах Шотландії продають будиночок із цікавою історією

Під час Другої світової війни у відокремленому котеджі розміщувалися іноземні секретні агенти. Агенти утримувалися "під наглядом, а не під охороною", але інколи намагалися втекти, як агент із Голландії, який проломив стіну.

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Про це пише CNN.

Відокремлений шотландський будиночок, який використовували для укриття іноземних секретних агентів від неприємностей під час Другої світової війни, тепер виставлено на продаж.

Розташований у глибині Шотландського нагір'я, Inverlair Lodge був реквізований Управлінням спеціальних операцій (SOE), шпигунською і диверсійною організацією, створеною Британією під час Другої світової війни. Тепер він виставлений на продаж за ціною понад 1,8 мільйона доларів США.

Будинок у Шотландії був призначений для іноземних агентів Фото: Скриншот

Розташований у сільській місцевості за 27 кілометрів від міста Форт-Вільям, він розташований далеко від цікавих очей.

За словами колишнього доглядача Альфреда Файфа, який докладно описав свою трирічну роботу в інтерв'ю Лондонському Імперському військовому музею 2002 року, це місце, відоме як "Спеціальна школа-майстерня № 6", використовувалося для розміщення іноземних агентів, які "випали з поля зору". Це були агенти, які пройшли початкову підготовку, але з якоїсь причини не могли бути задіяні.

Агенти утримувалися "під наглядом, а не під охороною", наголосив Файф, додавши, що їх відправили туди, "щоб вони забули те, що дізналися про нашу підривну діяльність", оскільки вони мали "певну інформацію, яка, якби її передали за межі спецслужб, могла б становити небезпеку для цієї країни".

За словами Файфа, це був цікавий експеримент, тому що під одним дахом опинилися агенти з найрізноманітніших країн. Наприклад, там сидів колишній приятель фашистського диктатора Італії Беніто Муссоліні, який після сварки втік до Франції, щоб працювати з комуністами.

У Шотландії навіть жив колишній друг Беніто Муссоліні Фото: Getty Images

Також тут тримали Рудольфа Гесса, високопоставленого нациста, який 1941 року таємно вилетів до Великої Британії як самопроголошений парламентер.

Файфу доручили виділити одну кімнату — комору — як камеру на випадок виникнення будь-яких проблем. "Якщо вам доведеться її використовувати, використовуйте її в розумних межах", — сказали йому начальники.

Файф не давав агентам нудьгувати, відправляючи їх збирати розкидане по всій сільській місцевості сміття і змушуючи лагодити взуття.

До його прибуття двоє агентів спробували втекти, хоча, за його словами, у нього "ніколи не було жодних проблем" — за винятком голландця, який вдарив когось у щелепу і пробив стіну.

Після Другої світової війни SOE припинило своє існування, і будинок занепав, поки його не відреставрували в 1970-х роках.

Нагадаємо, у Німеччині продають віллу соратника Гітлера Германа Герінга. Розкішна вілла без сусідів може похвалитися видом на Північне море. Після того, як глава Люфтваффе наклав на себе руки, вілла кілька разів змінювала власників і навіть належала династії Біркеншток, відомим виробникам сандалій.

Також для публіки вперше в історії буде відкрито будинок Рудольфа Хесса, коменданта концтабору Освенцим-Біркенау (Аушвіц), що діяв під час Другої світової війни, де було вбито понад мільйон євреїв і людей інших національностей.