"Трамп знает": США готовятся эвакуировать дипломатов на Ближнем Востоке из-за роста угроз, — Reuters

Соединенные Штаты Америки готовятся частично эвакуировать посольство в Ираке, а военнослужащим позволят покинуть места дислокации по всему Ближнему Востоку из-за повышения угроз безопасности в регионе. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в среду, 11 июня, пригрозил "ответными мерами" по американским базам в случае провала ядерных переговоров.

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Об этом сообщило агентство Reuters 11 июня по информации от американских и иракских источников.

"Четыре американских и два иракских источника не уточнили, какие именно риски для безопасности стали причиной такого решения, а сообщения о возможной эвакуации подтолкнули цены на нефть более чем на 4%", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в интервью изданию заявила, что государственный департамент регулярно осуществляет проверки американского персонала, размещенного за рубежом. При этом она добавила лишь, что решение об эвакуации было принято по результатам недавней проверки.

Неназванный представитель Белого дома также рассказал агентству, что президент США Дональд Трамп об эвакуации знает.

Министр обороны США Пит Хегсет санкционировал добровольный выезд военнослужащих из мест по всему Ближнему Востоку, как отметил в комментарии неназванный чиновник. Другой чиновник уточнил, что это касается преимущественно членов их семей, проживающих в Бахрейне.

Представитель Министерства иностранных дел Ирака также прокомментировал новости об эвакуации посольства США. Он подтвердил информацию и уточнил, что это связано с "потенциальными проблемами безопасности, связанными с возможной региональной напряженностью".

Однако еще один неназванный американский чиновник отметил Reuters, что никаких изменений в работе крупнейшей авиабазы США на Ближнем Востоке, Аль-Удейд в Катаре, пока не произошло.

В то же время в Clash Report сообщили вечером 11 июня, что из-за роста региональной напряженности судам рекомендуется быть осторожными во время транзита через Аравийский залив, Оманский залив и Ормузский пролив.

Скриншот | предупреждение об обострении на Ближнем Востоке

Напомним, 3 июня издание Axios сообщило, что США не дадут Ирану возможность обогащать уран в рамках ядерной сделки.

21 мая телеканал CNN передал, что американская разведка фиксирует подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана.