"Трамп знає": США готуються евакуювати дипломатів на Близькому Сході через зростання загроз, — Reuters

Сполучені Штати Америки готуються частково евакуювати посольство в Іраку, а військовослужбовцям дозволять покинути місця дислокації по всьому Близькому Сходу через підвищення загроз безпеці в регіоні. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде у середу, 11 червня, пригрозив "заходами у відповідь" по американських базах у випадку провалу ядерних переговорів.

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Про це повідомило агентство Reuters 11 червня за інформацією від американських та іракських джерел.

"Чотири американських і два іракських джерела не уточнили, які саме ризики для безпеки стали причиною такого рішення, а повідомлення про можливу евакуацію підштовхнули ціни на нафту більш ніж на 4%", — йдеться у повідомленні.

Прессекретарка Білого дому Анна Келлі в інтерв'ю виданню заявила, що державний департамент регулярно здійснює перевірки американського персоналу, розміщеного за кордоном. При цьому вона додала лише, що рішення щодо евакуації було ухвалене за результатами нещодавньої перевірки.

Неназваний представник Білого дому також розповів агентству, що президент США Дональд Трамп про евакуацію знає.

Міністр оборони США Піт Хегсет санкціонував добровільний виїзд військовослужбовців з місць по всьому Близькому Сходу, як зазначив у коментарі неназваний чиновник. Інший посадовець уточнив, що це стосується переважно членів їх сімей, що мешкають у Бахрейні.

Представник Міністерства закордонних справ Іраку також прокоментував новини про евакуацію посольства США. Він підтвердив інформацію та уточнив, що це пов'язане з "потенційними проблемами безпеки, пов'язаними з можливою регіональною напруженістю".

Однак ще один неназваний американський посадовець зазначив Reuters, що жодних змін в роботі найбільшої авіабази США на Близькому Сході, Аль-Удейд у Катарі, наразі не відбулося.

Водночас у Clash Report повідомили увечері 11 червня, що через зростання регіональної напруженості суднам рекомендується бути обережними під час транзиту через Аравійську затоку, Оманську затоку та Ормузьку протоку.

Скріншот | попередження щодо загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, 3 червня видання Axios повідомило, що США не дадуть Ірану можливість збагачувати уран у межах ядерної угоди.

21 травня телеканал CNN передав, що американська розвідка фіксує підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах Ірану.