"Как в Кансоне": спутниковые снимки демонстрируют, что КНДР могла построить новый ядерный объект (фото)

Ядерная Северная Корея могла построить новый объект в пределах своего основного комплекса: он может стать дополнительным заводом по обогащению урана для увеличения возможностей в изготовлении ядерного оружия.

Related video

О вероятном строительстве в КНДР нового ядерного объекта рассказали в Bloomberg 11 июня.

Спутниковый снимок, который продемонстрировал обозреватель вооружений Джеффри Льюис на своей странице в сети X, иллюстрирует сооружение, напоминающее завод в Кансоне — другом ядерном объекте КНДР, расположенном неподалеку от столицы.

Скриншот | строительство нового ядерного объекта в Северной Корее

Аналитик предполагает, что, вероятно, это новый объект в Йонбене, примерно в 100 километрах (62 мили) к северу от Пхеньяна. Именно о нем упоминал на днях генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси.

"Здание имеет большой центральный зал длиной около 95 м и шириной 24 м, окруженный офисными и вспомогательными помещениями", — говорится в материале на Arms Control Wonk.

Аналитики отмечают, что объект действительно напоминает завод в Кансоне, который является одним из основных составляющих ядерного комплекса Северной Кореи. По их данным, здание имеет подобную планировку и размеры.

"По нашему мнению, размеров и характеристик достаточно, чтобы оправдать обращение внимания МАГАТЭ на этот объект как на возможный завод по обогащению", — пишут аналитики.

Северная Корея постоянно расширяет свой ядерный потенциал: что известно

Как отмечают в Bloomberg, лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно расширяет ядерный потенциал страны.

"В прошлом году он пообещал укрепить ядерный потенциал страны "без ограничений" в ответ на то, что он назвал ростом угроз со стороны США и их союзников в регионе", — пишут в издании.

Также известно, что в сентябре КНДР опубликовала первые фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб.

"...это свидетельствует о том, что она больше не видит необходимости скрывать программу, которую когда-то упорно отрицала", — утверждают в СМИ.

В то же время Южная Корея продолжает следить за ядерными объектами КНДР.

Напомним, 4 июня в 38 North сообщили, что в Северной Корее подняли эсмисец, который рухнул в воду.

3 июня в Defence Express рассказали, что Россия поделилась с Китаем и Северной Кореей технологией изготовления ракет класса "воздух-воздух".