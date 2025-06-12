"Як у Кансоні": супутникові знімки демонструють, що КНДР могла збудувати новий ядерний об'єкт (фото)

Ядерна Північна Корея могла побудувати новий об'єкт в межах свого основного комплексу: він може стати додатковим заводом зі збагачення урану для збільшення можливостей у виготовленні ядерної зброї.

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Про ймовірне будівництво у КНДР нового ядерного об'єкта розповіли у Bloomberg 11 червня.

Супутниковий знімок, який продемонстрував оглядач озброєнь Джеффрі Льюїс на своїй сторінці у мережі X, ілюструє споруду, що нагадує завод у Кансоні — іншому ядерному об'єкті КНДР, розташованому неподалік від столиці.

Скріншот | будівництво нового ядерного об'єкту в Північній Кореї

Аналітик припускає, що, ймовірно, це новий об'єкт в Йонбені, приблизно за 100 кілометрів (62 милі) на північ від Пхеньяна. Саме про нього згадував днями генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі.

"Будівля має великий центральний зал довжиною близько 95 м і шириною 24 м, оточений офісними та допоміжними приміщеннями", — йдеться у матеріалі на Arms Control Wonk.

Аналітики зазначають, що об'єкт справді нагадує завод у Кансоні, що є одним з основних складових ядерного комплексу Північної Кореї. За їхніми даними, будівля має подібне планування та розміри.

"На нашу думку, розмірів та характеристик достатньо, щоб виправдати звернення уваги МАГАТЕ на цей об’єкт як на можливий завод зі збагачення", — пишуть аналітики.

Північна Корея постійно розширює свій ядерний потенціал: що відомо

Як зазначають у Bloomberg, лідер КНДР Кім Чен Ин постійно розширює ядерний потенціал країни.

"Минулого року він пообіцяв зміцнити ядерний потенціал країни "без обмежень" у відповідь на те, що він назвав зростанням загроз з боку США та їхніх союзників у регіоні", — пишуть у виданні.

Також відомо, що у вересні КНДР опублікувала перші фотографії об'єкта зі збагачення урану для атомних бомб.

"…це свідчить про те, що вона більше не бачить потреби приховувати програму, яку колись завзято заперечувала", — стверджують у ЗМІ.

Водночас Південна Корея продовжує стежити за ядерними об'єктами КНДР.

Нагадаємо, 4 червня у 38 North повідомили, що у Північній Кореї підняли есмісець, який звалився у воду.

3 червня у Defence Express розповіли, що Росія поділилася з Китаєм та Північною Кореєю технологією виготовлення ракет класу "повітря-повітря".