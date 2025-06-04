Повітряні кулі замість кранів: у КНДР підняли есмінець класу "Чхве Хен", який звалився у воду

Супутникові знімки, зроблені 2 червня над корабельнею в північнокорейському місті Чхонджін, підтвердили, що аварійний есмінець класу "Чхве Хен" водотоннажністю близько 5000 тонн був приведений у вертикальне положення. Корабель дістали з води оригінальним способом.

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Про це повідомив ресурс 38 North, опублікувавши відповідні знімки.

Як і припускали експерти, повернути бойовий корабель таких розмірів виявилося непростим завданням, а на його вирішення у Пхеньяна пішло 12 днів — замість обіцяних трьох.

Знімки показують, що для повернення корабля у вертикальне положення використовували троси, які натягували вручну десятки людей, а також повітряні кулі — примітивний, але вимушений метод. Причому роботи виконували саме в такий спосіб, а не за допомогою важких кранів, зважаючи на банальну їх відсутність у Північної Кореї.

Супутниковий знімок північнокорейського есмінця. 29 травня 2025 року Фото: 38 North

Супутниковий знімок північнокорейського есмінця. 2 червня 2025 року Фото: 38 North

Попри те що корпус есмінця вдалося вирівняти, його носова частина, як і раніше, перебуває на суші, що унеможливлює подальше спускання на воду. Ба більше, експерти вважають, що внаслідок перекидання корабель міг отримати пошкодження днища і носового гідроакустичного сонара. Повноцінний ремонт вимагає використання сухого доку відповідних розмірів — проте ні на самій корабельні, ні в сусідніх містах КНДР таких потужностей немає.

Крім проблем зі спуском на воду есмінця у північнокорейських військових, схоже, з'явилася ще одна проблема з виходом нового корабля з гавані. Як зазначили оглядачі Defense Express, через особливості дна і геометрії порту корабель водотоннажністю в 50000 тонн просто міг не вийти у відкрите море. Ці обставини ставлять під сумнів можливість повноцінної експлуатації есмінця в найближчі місяці.

Нагадаємо, 21 травня корабель класу "Чхве Хен" перекинувся на бік під час спроби спуску на воду. Одразу після інциденту було створено аварійну комісію, яка офіційно заявила, що есмінець не зазнав серйозних ушкоджень і його буде поставлено на кіль за 2-3 дні, а ще за тиждень — повністю відновлено. Однак уже наприкінці травня стало зрозуміло, що північнокорейці істотно відстають від графіка.