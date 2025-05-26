Провал зі спуском корабля: у КНДР дістають на поверхню есмінець, що звалився у воду (фото)

Північна Корея вживає термінових заходів зі стабілізації 5000-тонного есмінця, що перекинувся під час спуску на воду на корабельні в Чхонджіні. Супутникові знімки підтверджують, що корабель залишається в нестійкому положенні, а до його корпусу прикріплено два троси, ймовірно, для запобігання подальшому крену і падіння.

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Про це повідомили оглядачі порталу The War Zone.

Зазначається, що корабель, як і раніше, частково занурений у воду, а кормова частина залишається нижче ватерлінії. Причому внаслідок провального спуску есмінець зазнав пошкоджень днища. Однак північнокорейські офіційні особи наполягають на тому, що корпус не зазнав критичних ушкоджень: у днищі нібито немає пробоїн, подряпано правий бік. За їхніми словами, "ступінь пошкоджень не є серйозним".

Влада КНДР також стверджує, що зможе відновити положення судна за 2–3 дні, а повне виправлення борту триватиме трохи понад 10 днів. Однак фахівці, зокрема Дженніфер Чжун із CSIS, висловлюють сумнів у цих термінах. За її словами, серйозний крен корпусу, можливе пошкодження стапелів, а також політичний аспект інциденту можуть значно затягнути процес.

Північнокорейський есмінець після невдалого спуску на воду Фото: CSIS

"Навіть якщо судно буде стабілізовано за 10 днів, відновлення його повної боєздатності майже напевно займе набагато більше часу", — зазначила Чжун.

Оглядачі пишуть, що за попередніми даними, інцидент став результатом спроби бокового спуску на воду — нової для Північної Кореї процедури. Раніше подібні судна спускалися кормою. Проєкт Beyond Parallel підтвердив на основі супутникових знімків, що операція відбулася з грубими порушеннями, а нові зображення від 24 травня свідчать про те, що з моменту аварії становище корабля не змінилося, і його все ще обгорнуто синім брезентом.

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Показове розслідування інциденту

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин відреагував на подію негайно. Він назвав інцидент "злочинним діянням", заявивши, що це результат "абсолютної безпечності та ненаукового емпіризму". За його вказівкою розпочато офіційне розслідування. У його межах керівника корабельні Хона Кіль Хо вже викликали до правоохоронних органів, причому Кім пообіцяв, що винні будуть покарані на найближчому пленумі Центрального комітету партії, який має відбутися в червні.

Аналітики зазначають, що незвично відкрита реакція Пхеньяна на катастрофу — включно з публікаціями в KCNA і навіть коментарями лідера — може пояснюватися неможливістю приховати те, що сталося, через наявність комерційних супутникових знімків. Судячи з них, корабель залишається в тому ж положенні, а кількість допоміжних суден поруч із ним збільшується.

Раніше повідомлялося, що пошкоджений корабель, імовірно, належить до того ж класу, що й есмінець "Чхве Хен", вперше представлений 25 квітня. Це найбільше і технологічно просунуте військове судно КНДР, за заявою Пхеньяна, здатне нести системи ППО, ПКР, а також балістичні та крилаті ракети з ядерними боєголовками.