Провал со спуском корабля: в КНДР достают на поверхность рухнувший в воду эсминец (фото)

Северная Корея предпринимает срочные меры по стабилизации 5000-тонного эсминца, перевернувшегося при спуске на воду на верфи в Чхонджине. Спутниковые снимки подтверждают, что корабль остается в неустойчивом положении, а к его корпусу прикреплены два троса, вероятно, для предотвращения дальнейшего крена и падения.

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Об этом сообщили обозреватели портала The War Zone.

Отмечается, что корабль по-прежнему частично погружено в воду, а кормовая часть остается ниже ватерлинии. Причем в результате провального спуска эсминец получил повреждения днища. Однако северокорейские официальные лица, настаивают на том, что корпус не получил критических повреждений: в днище якобы нет пробоин, поцарапана правая сторона. По их словам, "степень повреждений не является серьезной".

Власти КНДР также утверждают, что смогут восстановить положение судна за 2–3 дня, а полное исправление борта займет чуть более 10 дней. Однако специалисты, в том числе Дженнифер Чжун из CSIS, выражают сомнение в этих сроках. По ее словам, серьезный крен корпуса, возможное повреждение стапелей, а также политический аспект инцидента могут значительно затянуть процесс.

Северокорейский эсминец после неудачного спуска на воду Фото: CSIS

"Даже если судно будет стабилизировано за 10 дней, восстановление его полной боеспособности почти наверняка займет куда больше времени", — отметила Чжун.

Обозреватели пишут, что по предварительным данным, инцидент стал результатом попытки бокового спуска на воду — новой для Северной Кореи процедуры. Ранее подобные суда спускались кормой. Проект Beyond Parallel подтвердил на основе спутниковых снимков, что операция прошла с грубыми нарушениями, а новые изображения от 24 мая свидетельствуют о том, что с момента аварии положение корабля не изменилось и он все еще обернут в синий брезент.

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Показательное расследование инцидента

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на произошедшее незамедлительно. Он назвал инцидент «преступным деянием», заявив, что это результат «абсолютной беспечности и ненаучного эмпиризма». По его указанию, начато официальное расследование. В его рамках управляющий верфью Хон Киль Хо уже был вызван в правоохранительные органы, причем Ким пообещал, что виновные будут наказаны на ближайшем пленуме Центрального комитета партии, который должен состояться в июне.

Аналитики отмечают, что необычно открытая реакция Пхеньяна на катастрофу — включая публикации в KCNA и даже комментарии лидера — может объясняться невозможностью скрыть произошедшее из-за наличия коммерческих спутниковых снимков. Судя по ним, корабль остаётся в том же положении, а количество вспомогательных судов рядом с ним увеличивается.

Ранее сообщалось, что поврежденный корабль, предположительно, относится к тому же классу, что и эсминец "Чхве Хен", впервые представленный 25 апреля. Это самый крупный и технологически продвинутый военное судно КНДР, по заявлению Пхеньяна, способное нести системы ПВО, ПКР, а также баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.