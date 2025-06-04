Воздушные шары вместо кранов: в КНДР подняли рухнувший в воду эсминец класса "Чхве Хен"

Спутниковые снимки, сделанные 2 июня над верфью в северокорейском городе Чхонджин, подтвердили, что аварийный эсминец класса "Чхве Хен" водоизмещением около 5000 тонн был приведен в вертикальное положение. Корабль достали из воды оригинальным способом.

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Об этом сообщил ресурс 38 North, опубликовав соответствующие снимки.

Как и предполагали эксперты, вернуть боевой корабль таких размеров оказалось непростой задачей, а на ее решение у Пхеньяна ушло 12 дней — вместо обещанных трёх.

Снимки показывают, что для возвращения корабля в вертикальное положение использовались тросы, натягиваемые вручную десятками человек, а также воздушные шары — примитивный, но вынужденный метод. Причем работы выполнялись именно таким образом, а не с помощью тяжелых кранов ввиду банального их отсутствия у Северной Кореи.

Спутниковый снимок северокорейского эсминца. 29 мая 2025 Фото: 38 North

Спутниковый снимок северокорейского эсминца. 2 июня 2025 Фото: 38 North

Несмотря на то что корпус эсминца удалось выровнять, его носовая часть по-прежнему находится на суше, что делает невозможным дальнейшее спускание на воду. Более того, эксперты считают, что в результате опрокидывания корабль мог получить повреждения днища и носового гидроакустического сонара. Полноценный ремонт требует использования сухого дока подходящих размеров — однако ни на самой верфи, ни в соседних городах КНДР таких мощностей нет.

Помимо проблем со спуском на воду эсминца у северокорейских военных, похоже, появилась еще одна проблема с выходом нового корабля из гавани. Как отметили обозреватели Defense Express, из-за особенностей дна и геометрии порта корабль, водоизмещением в 50000 тонн просто мог не выйти в открытое море. Эти обстоятельства ставят под сомнение возможность полноценной эксплуатации эсминца в ближайшие месяцы.

Напомним, 21 мая корабль класса "Чхве Хен" опрокинулся на бок во время попытки спуска на воду. Сразу после инцидента была создана аварийная комиссия, которая официально заявила, что эсминец не получил серьёзных повреждений и будет поставлен на киль за 2–3 дня, а ещё через неделю — полностью восстановлен. Однако уже в конце мая стало ясно, что северокорейцы существенно отстают от графика.